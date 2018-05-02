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17:28 (мск), источник: Интерфакс

Доллар превысил отметку 64 рубля впервые с 11 апреля

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU — Курс доллара США превысил отметку 64 руб./$1 на торгах «Московской биржи» впервые с 11 апреля на фоне падения нефтяных цен и роста американской валюты на мировом рынке Forex в ожидании итогов майского заседания Федрезерва.

ЦБ: $ 61.9997   -0.73 € 75.2056   -0.55 ММВБ: $ 63.9750   +1.01 € 76.5850   +0.52

Курс доллара США составил 64,0525 руб./$1 в 16:51 по Москве, что на 1,085 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 76,67 руб./EUR1, прибавив 60 копеек. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 86,7 копейки — до 69,73 рубля.

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Более заметный рост доллара к рублю по сравнению с евро продиктован слабостью единой европейской валюты по отношению к «американцу» на мировом рынке Forex, где евро опустился к отметке $1,197 в ожидании итогов майского заседания Федрезерва США, которые будут объявлены в среду вечером.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», заметное снижение валютного курса рубля к доллару и евро в среду связано, прежде всего, с продолжающимся падением мировых цен на нефть в ожидании публикации еженедельных данных о товарных запасах углеводородов в США.

По оценкам экспертов, опрошенных S&P Global Platts, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,8 млн баррелей, запасы бензина снизились на 1 млн баррелей, дистиллятов — на 1,3 млн баррелей. Американский институт нефти (API) во вторник сообщил об увеличении запасов нефти в США за неделю на 3,43 млн баррелей.

На этом фоне цена июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:51 по Москве уменьшилась на 0,6% — до $72,7 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи снизилась к этому времени на 0,1% — до $67,19 за баррель. Во вторник контракты на Brent подешевели на 2,09%, на WTI — на 1,93%.

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