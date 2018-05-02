Доллар превысил отметку 64 рубля впервые с 11 апреля

Курс доллара США составил 64,0525 руб./$1 в 16:51 по Москве, что на 1,085 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 76,67 руб./EUR1, прибавив 60 копеек. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 86,7 копейки — до 69,73 рубля.

Читайте также Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%

Более заметный рост доллара к рублю по сравнению с евро продиктован слабостью единой европейской валюты по отношению к «американцу» на мировом рынке Forex, где евро опустился к отметке $1,197 в ожидании итогов майского заседания Федрезерва США, которые будут объявлены в среду вечером.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», заметное снижение валютного курса рубля к доллару и евро в среду связано, прежде всего, с продолжающимся падением мировых цен на нефть в ожидании публикации еженедельных данных о товарных запасах углеводородов в США.

По оценкам экспертов, опрошенных S&P Global Platts, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,8 млн баррелей, запасы бензина снизились на 1 млн баррелей, дистиллятов — на 1,3 млн баррелей. Американский институт нефти (API) во вторник сообщил об увеличении запасов нефти в США за неделю на 3,43 млн баррелей.