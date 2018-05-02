Оршанским авиаремонтным заводом занялась Генпрокуратура
Больше всего вопросов у следователей к украинскому инвестору.
Больше всего вопросов у следователей к украинскому инвестору.
— Управление Генпрокуратуры по борьбе с оргпреступностью проверяет законность действий основных акционеров «Оршанского авиаремонтного завода», особенно украинского инвестора «Мотор Сич», — говорится в сообщении генпрокуратуры.
Отмечается, что действия инвестора привели к «негативным последствиям в
— Собранные материалы говорят о серьезных нарушениях законодательства со стороны бывшего руководства завода, назначенного украинским акционером, и должностных лиц «Мотор Сич». Эти нарушения привели к срыву ряда контрактов, заключенных с иностранными предприятиями, а также белорусским заказчиком, финансируемым из бюджета. По результатам проверки будет решен вопрос о привлечении виновных к ответственности.
«Должны вложить 12 миллионов долларов и создать 300 новых рабочих мест».
Проблемы у завода начались не вчера — «Комсомолка» вспомнила, как развивались события. В 2012 году по распоряжению Александра Лукашенко 60% акций Оршанского авиаремонтного завода (ОАРЗ) продали украинской компании «Мотор Сич», которая в Запорожье выпускает вертолетные двигатели. За компанией стоит украинский бизнесмен и политический деятель Вячеслав Богуслаев — один из богатейших людей Украины. Еще 40% достаются белорусскому бизнесмену Александру Садовому — это бывший
Однако выполнить условия бизнесмены не смогли.
Самолет Богуслаева до сих пор не может вылететь в Запорожье.
Пошли слухи о том, что Оршанский завод вновь может перейти в собственность белорусского государства. Еще в 2014 году Александр Лукашенко высказывал недовольство работой завода и угрожал вернуть ОАРЗ. Недавно стало известно, что общая задолженность завода — 35 миллионов долларов. Такую цифру в эфире телеканала «Беларусь 1» озвучил нынешний директор ОАРЗ Павел Случак — кстати, это уже пятый руководитель завода с тех пор, как производство выкупили украинцы.
По данным «Комсомолки» главный акционер завода Вячеслав Богуслаев прилетал в Оршу на личном Як-40 в прошлую пятницу — там проводили экстренное собрание акционеров. Однако, вылететь обратно в Запорожье борт не смог — по слухам, вылет не разрешили белорусские власти. Говорят, Богуслаев добирался до Запорожья обычным регулярным рейсом. В Украине говорят даже, что Як-40 взяли в качестве залога или гарантии того, что Богуслаев вернется в Беларусь. То, что самолет до сих пор находится в Орше, подтверждают и данные сервиса Flightrdar24. Самого же Богуслаева сейчас ждут в Администрации президента Беларуси для участия в переговорах о дальнейшей судьбе завода.