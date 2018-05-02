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19:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Оршанским авиаремонтным заводом занялась Генпрокуратура

Больше всего вопросов у следователей к украинскому инвестору.

Источник: Комсомольская правда

— Управление Генпрокуратуры по борьбе с оргпреступностью проверяет законность действий основных акционеров «Оршанского авиаремонтного завода», особенно украинского инвестора «Мотор Сич», — говорится в сообщении генпрокуратуры.

Отмечается, что действия инвестора привели к «негативным последствиям в финансово-хозяйственной работе предприятия». На заводе уже прошли обыски и были взяты объяснения руководства завода.

— Собранные материалы говорят о серьезных нарушениях законодательства со стороны бывшего руководства завода, назначенного украинским акционером, и должностных лиц «Мотор Сич». Эти нарушения привели к срыву ряда контрактов, заключенных с иностранными предприятиями, а также белорусским заказчиком, финансируемым из бюджета. По результатам проверки будет решен вопрос о привлечении виновных к ответственности.

«Должны вложить 12 миллионов долларов и создать 300 новых рабочих мест».

Проблемы у завода начались не вчера — «Комсомолка» вспомнила, как развивались события. В 2012 году по распоряжению Александра Лукашенко 60% акций Оршанского авиаремонтного завода (ОАРЗ) продали украинской компании «Мотор Сич», которая в Запорожье выпускает вертолетные двигатели. За компанией стоит украинский бизнесмен и политический деятель Вячеслав Богуслаев — один из богатейших людей Украины. Еще 40% достаются белорусскому бизнесмену Александру Садовому — это бывший топ-менеджер «Белтехэкспорта». Согласно инвестиционному договору, партнеры должны были с 2012 по 2016 год вложить в завод 12 миллионов долларов, создать 300 рабочих мест, а еще «осуществить ремонт и благоустройство объектов социальной сферы городского поселка Болбасово».

Однако выполнить условия бизнесмены не смогли. Во-первых, сыграл свою роль российско-украинский конфликт. Деятельность компании была основана на тесной кооперации, а потом она лишилась всех российских заказов.

Во-вторых, поссорились сами инвесторы Оршанского завода. Еще в прошлом году Александр Садовой жаловался в Генпрокуратуру на бывшего директора, которого назначил Богуслаев. Мол, своими действиями тот причинил заводу и государству ущерб в особо крупном размере. А именно, расходовал бюджетные средства Беларуси на закупку запчастей в России и срывал заказы на ремонт вертолетов для Минобороны Беларуси. Однако оршанский ОБЭП в возбуждении уголовного дела отказал.

В-третьих, проблемы начались у самого украинского «Мотор Сич». Служба безопасности Украины (СБУ) назвала предприятие стратегическим для обороноспособности Украины, а поэтому вынос за границу производств и технологий недопустим. В результате, на прошлой неделе СБУ провела обыски в помещениях «Мотор Сич» и по месту жительства отдельных ее руководителей. Мол, это сделано в рамках расследования уголовного производства по статье «Подготовка к диверсии». Вячеслав Богуслаев расценил проведенные СБУ обыски предприятия как «часть плана по его рейдерскому захвату». И сейчас ситуация вокруг предприятия крайне накалена.

Самолет Богуслаева до сих пор не может вылететь в Запорожье.

Пошли слухи о том, что Оршанский завод вновь может перейти в собственность белорусского государства. Еще в 2014 году Александр Лукашенко высказывал недовольство работой завода и угрожал вернуть ОАРЗ. Недавно стало известно, что общая задолженность завода — 35 миллионов долларов. Такую цифру в эфире телеканала «Беларусь 1» озвучил нынешний директор ОАРЗ Павел Случак — кстати, это уже пятый руководитель завода с тех пор, как производство выкупили украинцы.

По данным «Комсомолки» главный акционер завода Вячеслав Богуслаев прилетал в Оршу на личном Як-40 в прошлую пятницу — там проводили экстренное собрание акционеров. Однако, вылететь обратно в Запорожье борт не смог — по слухам, вылет не разрешили белорусские власти. Говорят, Богуслаев добирался до Запорожья обычным регулярным рейсом. В Украине говорят даже, что Як-40 взяли в качестве залога или гарантии того, что Богуслаев вернется в Беларусь. То, что самолет до сих пор находится в Орше, подтверждают и данные сервиса Flightrdar24. Самого же Богуслаева сейчас ждут в Администрации президента Беларуси для участия в переговорах о дальнейшей судьбе завода.

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