Пошлины вязнут в переговорах
США отложили повышение тарифов на сталь и алюминий из ЕС на месяц.
США отложили повышение тарифов на сталь и алюминий из ЕС на месяц.
США отсрочили применение повышенных тарифов на импорт стали и алюминия в отношении основных поставщиков — стран Евросоюза, Канады и Мексики, продлив переговоры еще на месяц. В Брюсселе ранее заявляли, что не готовы на уступки, так как считают меры защитой рынка под прикрытием защиты национальной безопасности. Однако теперь и в США, и в ЕС предлагают решить проблему на уровне ВТО, описав новые меры по ограничению нерыночного кредитования, которое, как полагают в Вашингтоне, и стало главной причиной переизбытка на мировом рынке
Администрация США в понедельник продлила на месяц, до 1 июня, отсрочку по введению пошлин на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, Канады и Мексики. Предполагается, что за это время стороны проведут дополнительные переговоры. При этом в Белом доме объявили, что достигли окончательных договоренностей с властями Аргентины, Австралии и Бразилии, также поставляющих металлы в США (детали сделок пока не раскрываются). «Целью переговоров является установление квот, которые ограничат поставки, а также возможность реэкспорта из других стран», — отметили в Белом доме.
Напомним, меморандум о введении пошлин был подписан Дональдом Трампом еще 8 марта, через две недели после этого тарифы были повышены на поставки из Китая, России, Японии, Турции и ряда других крупных импортеров, включая ЕС, — но вступление ограничений в силу было временно заморожено.
Тем временем на уровне ВТО страны все активнее обсуждают возможные ответные действия на односторонние ограничения США. Так, Китай, РФ, Турция и еще ряд стран 23 апреля заявили, что пошлины США на импорт стали и алюминия по факту попадают под действие норм ВТО о применении защитных мер (в США настаивают, что ограничения введены для защиты национальной безопасности). Ранее с аналогичной позицией выступили и в Брюсселе, где также подготовили список ответных пошлин. По словам комиссара по торговле Сесилии Мальмстрём, ЕС не согласится на уступки США, так как считает ограничения необоснованными.
На заседании комитета по защитным мерам эти страны, а также Канада, Япония и Мексика предложили утвердить новые нормы ВТО, которые бы ограничивали использование «нерыночного финансирования», в частности, в виде кредитования крупных госпроизводителей госбанками по льготным ставкам. США предложили имплементировать эти меры за счет правок действующего соглашения, регулирующего субсидии. Ранее в Вашингтоне уже критиковали ВТО за то, что не все страны предоставляют информацию об объемах субсидий и за это не предусмотрено
Китай и Россия уже высказались против такого подхода, заявив, что основная проблема заключается не в субсидиях, а низком глобальном спросе и растущем протекционизме. Представители КНР указали, что борьба с перепроизводством стали внутри страны приведет к сокращению 200 тыс. рабочих мест, что больше, чем в США и Японии, вместе взятых. Представитель РФ указал на то, что разработка нового регулирования в рамках ВТО потребует долгих согласований, а проблема переизбытка предложения должна быть решена быстро.
В конце этой недели должны состояться
Татьяна Едовина