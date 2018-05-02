Пошлины вязнут в переговорах

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США отсрочили применение повышенных тарифов на импорт стали и алюминия в отношении основных поставщиков — стран Евросоюза, Канады и Мексики, продлив переговоры еще на месяц. В Брюсселе ранее заявляли, что не готовы на уступки, так как считают меры защитой рынка под прикрытием защиты национальной безопасности. Однако теперь и в США, и в ЕС предлагают решить проблему на уровне ВТО, описав новые меры по ограничению нерыночного кредитования, которое, как полагают в Вашингтоне, и стало главной причиной переизбытка на мировом рынке из-за перепроизводства металлов в КНР.

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Администрация США в понедельник продлила на месяц, до 1 июня, отсрочку по введению пошлин на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, Канады и Мексики. Предполагается, что за это время стороны проведут дополнительные переговоры. При этом в Белом доме объявили, что достигли окончательных договоренностей с властями Аргентины, Австралии и Бразилии, также поставляющих металлы в США (детали сделок пока не раскрываются). «Целью переговоров является установление квот, которые ограничат поставки, а также возможность реэкспорта из других стран», — отметили в Белом доме.



Напомним, меморандум о введении пошлин был подписан Дональдом Трампом еще 8 марта, через две недели после этого тарифы были повышены на поставки из Китая, России, Японии, Турции и ряда других крупных импортеров, включая ЕС, — но вступление ограничений в силу было временно заморожено.

Суммарно пошлины сейчас затрагивают импорт металлов на $18 млрд, в том числе на $10,2 млрд по стали и $7,7 млрд по алюминию (это треть всего импорта первого и 45% — второго).

Тем временем на уровне ВТО страны все активнее обсуждают возможные ответные действия на односторонние ограничения США. Так, Китай, РФ, Турция и еще ряд стран 23 апреля заявили, что пошлины США на импорт стали и алюминия по факту попадают под действие норм ВТО о применении защитных мер (в США настаивают, что ограничения введены для защиты национальной безопасности). Ранее с аналогичной позицией выступили и в Брюсселе, где также подготовили список ответных пошлин. По словам комиссара по торговле Сесилии Мальмстрём, ЕС не согласится на уступки США, так как считает ограничения необоснованными.

Впрочем, и в ЕС, и в США основным виновником переизбытка на рынке металлов считают Китай.

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На заседании комитета по защитным мерам эти страны, а также Канада, Япония и Мексика предложили утвердить новые нормы ВТО, которые бы ограничивали использование «нерыночного финансирования», в частности, в виде кредитования крупных госпроизводителей госбанками по льготным ставкам. США предложили имплементировать эти меры за счет правок действующего соглашения, регулирующего субсидии. Ранее в Вашингтоне уже критиковали ВТО за то, что не все страны предоставляют информацию об объемах субсидий и за это не предусмотрено каких-либо санкций.



Китай и Россия уже высказались против такого подхода, заявив, что основная проблема заключается не в субсидиях, а низком глобальном спросе и растущем протекционизме. Представители КНР указали, что борьба с перепроизводством стали внутри страны приведет к сокращению 200 тыс. рабочих мест, что больше, чем в США и Японии, вместе взятых. Представитель РФ указал на то, что разработка нового регулирования в рамках ВТО потребует долгих согласований, а проблема переизбытка предложения должна быть решена быстро.