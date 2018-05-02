Распространение ряда иностранных телепрограмм в Беларуси прекращено

В соответствии с абзацем 4 пункта 41 постановления Совета Министров Беларуси от 2 декабря 2008 г. № 1849 «Об утверждении положения о порядке выдачи разрешения на распространение продукции иностранного средства массовой информации» оператор электросвязи не позднее, чем за 15 рабочих дней до истечения срока действия разрешения на распространение продукции иностранного средства массовой информации, обязан обратиться в министерство с заявлением о выдаче разрешения на распространение этого иностранного СМИ.

«В связи с тем, что в установленный законодательством срок ни один из операторов электросвязи не обратился в Мининформ с указанным заявлением, телепрограммы “9 Волна”, Amazing LIFE, Nat Geo Wild HD, “Кинолюкс” и “Парк развлечений” исключаются из списка иностранных СМИ, получивших разрешение на распространение на территории Республики Беларусь. Их распространение является недопустимым», — говорится в сообщении.