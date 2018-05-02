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22:44 (мск), источник: Sputnik.md

Итоги дня: зарплата слегка выросла, зато бензин резко подорожал

Несмотря на заявления о стабильных успехах в экономике жители Молдовы не чувствуют себя богаче.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 2 мая — Sputnik. Сегодня самый напряженный день в году у всех налоговых инспекторов. Среда, второе мая, — это последний день подачи налоговых деклараций за 2017 год в Молдове для физических лиц.

Рабочий день отделов налоговой службы продлен до 19.00 — у каждого должна быть возможность подать декларацию. Те налогоплательщики, кто этой возможностью обязан воспользоваться, но пренебрег, станут беднее на 1000 леев. Именно такую сумму составляет штраф.

Напомним, что в обязательном порядке ожидаются декларации от лиц, которые в 2017 году работали в двух и более местах; от лиц, чей доход в 2017 году превысил 31 тысячу леев; от тех, кто получил больше 10 тысяч от продажи имущества.

«Уплатил налоги и спи спокойно», — эту фразу из старого социального ролика иногда иронически дополняют: «Спи спокойно, дорогой товарищ». Зарплата «в конвертах» в Молдове все еще популярна, налоги платить у нас не любят. Денег у населения и так маловато, хотя правительство уверяет, что ночей не спит в попытках увеличить наше с вами благосостояние.

И как бы и действительно, пытается. Уже с 1 мая гарантированный минимальный размер заработной платы в реальном секторе увеличился на 230 леев и составил две тысячи 610 леев в месяц. Казалось бы, жить стало легче?

Но тут сразу вспоминается поговорка о слишком коротком одеяле, которое натянешь на голову — ноги мерзнут, ноги укутаешь — голова в холоде. Одновременно с увеличением минимальной зарплаты резко, — как заявляют обозреватели — «обескураживающе» выросли цены на бензин и дизтопливо. В обоих случаях подорожание составило 35 банов, и теперь литр бензина АИ-95 стоит 18,82 лея, а дизтоплива —16,79 лея.

То есть, жители Молдовы почему-то не чувствуют на себе благотворного действия понижения инфляции, о котором регулярно отчитывается Национальный банк. Не ощущаем мы этого. Может, с ощущениями что не так?

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