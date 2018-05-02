В Беларуси начали производить отечественные лыжероллеры
Ранее поручение освоить производство лыжероллеров и другого спортивного инвентаря для массового спорта давал Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Ранее поручение освоить производство лыжероллеров и другого спортивного инвентаря для массового спорта давал Президент Беларуси Александр Лукашенко.
2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси начали производить отечественные лыжероллеры. В эфире телеканала «Беларусь 1» их продемонстрировал председатель КГБ Беларуси и председатель наблюдательного совета Федерации биатлона Валерий Вакульчик, сообщает БЕЛТА.
Ранее поручение освоить производство лыжероллеров и другого спортивного инвентаря для массового спорта давал Президент Беларуси Александр Лукашенко. «Эта работа проведена белорусским предприятием. Разработаны и сделаны лыжероллеры. Это начало работы в этой сфере. Организуется серийное производство в двух основных версиях: для конькового хода и классического хода», — рассказал Валерий Вакульчик.
Он отметил, что резина для колес изготавливается на «Белшине» и все остальные компоненты тоже белорусского производства.
«В первую очередь будет обеспечена потребность в лыжероллерах
При этом он заверил, что по качеству отечественные лыжероллеры не уступают иностранным аналогам, но доступность цены позволит их приобретать. К 1 сентября будут выпущены 5 тыс. пар. В дальнейшем в зависимости от спроса можно будет наращивать производство, что будет влиять и на снижение цены.
«Следующий этап — изготовление отечественных лыж. Мы пока не замахиваемся на инвентарь для высокого спорта. Нам нужно обеспечить доступность инвентаря для массового спорта и любителей», — добавил Валерий Вакульчик. -0-