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2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси начали производить отечественные лыжероллеры. В эфире телеканала «Беларусь 1» их продемонстрировал председатель КГБ Беларуси и председатель наблюдательного совета Федерации биатлона Валерий Вакульчик, сообщает БЕЛТА.

Ранее поручение освоить производство лыжероллеров и другого спортивного инвентаря для массового спорта давал Президент Беларуси Александр Лукашенко. «Эта работа проведена белорусским предприятием. Разработаны и сделаны лыжероллеры. Это начало работы в этой сфере. Организуется серийное производство в двух основных версиях: для конькового хода и классического хода», — рассказал Валерий Вакульчик.

Он отметил, что резина для колес изготавливается на «Белшине» и все остальные компоненты тоже белорусского производства.

«В первую очередь будет обеспечена потребность в лыжероллерах детско-юношеских спортивных школ. Следующий этап — обеспечение потребности общеобразовательных школ для того, чтобы дети могли заниматься спортом и этот инвентарь был доступен. В последующем это оборудование будет доступно для широкого круга любителей спорта», — отметил Валерий Вакульчик.

При этом он заверил, что по качеству отечественные лыжероллеры не уступают иностранным аналогам, но доступность цены позволит их приобретать. К 1 сентября будут выпущены 5 тыс. пар. В дальнейшем в зависимости от спроса можно будет наращивать производство, что будет влиять и на снижение цены.