Что значит для рубля решение ФРС не повышать ставку

Источник: AP 2018

Доллар 2 мая в ходе торгов на Мосбирже поднимался выше 64 рублей. На 22:00 мск за доллар давали 63,9 руб., за евро — 76,6 руб., что соответственно на 0,9% и 0,5% выше уровня закрытия предыдущего дня.

Ослаблению рубля способствует несколько факторов. Во-первых, нефть дешевеет. За последние пару дней баррель Brent потерял примерно два доллара, опустившись в район $73. Во-вторых, доллар и долларовые активы пользуются все большим спросом у инвесторов.

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Доходность по американским казначейским облигациям впервые за несколько лет поднялась к 3%, доллар укрепляется, поскольку инвесторы ждут новых заимствований от администрации Дональда Трампа и ужесточения политики Федеральной резервной системы США (ФРС).

По итогам заседания 1—2 мая , Комитет по открытому рынку ФРС сохранил ставку на уровне 1,50%-1,75%.

Комитет ожидает, что экономические условия будут развиваться таким образом, что это потребует дальнейшего постепенного повышения ставки, говорится в сообщении Федрезерва.

Действия американского регулятора совпали с прогнозами. Согласно динамике фьючерсов, на изменение процентной ставки по федеральным фондам на ближайшем собрании регулятор оставит ее в пределах 1,5%-1,75% с вероятностью почти 94%, отмечал Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum.

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При этом, согласно официальному прогнозу, который был опубликован на последнем заседании ФРС, до конца этого года ставку повысят еще дважды на 0,25 п.п. В планах Федрезерва довести ее до уровня 2,00%-2,35%. По «точечному графику» (dot plot) медианный прогноз по ставке на этот год — 2,1%, на 2019 год он был повышен с 2,7% до 2,9% и на 2020 год — с 3,1% до 3,4%, отмечает Дмитрий Харлампиев, начальник управления исследования рынка банка «Открытие».

«Нынешнее заседание ФРС не являлось “опорным” — за ним не последует ни цифровых прогнозов регулятора, ни пресс-конференции главы регулятора Джерома Пауэлла. Как правило, важные решения по монетарной политике принимаются именно на “опорных” заседаниях», — комментирует эксперт по международным рынкам «БКС Брокер» Оксана Холоденко.

Помимо этого, регулятору необходимо оценить ситуацию в экономике, включая инфляционные ожидания, поведение рынков и риски торговых войн, добавляет она.

Инфляция в США продолжает расти. По последним данным, базовый индекс промышленных цен составил 2,1%. Как отмечал ранее американский финансист Уильям Дадли, если инфляция превысит 2%, то ФРС может притормозить темпы роста ставки.

ФРС улучшила прогноз по росту ВВП США на 2018 год с 2,5% до 2,7%, и ожидает снижения уровня безработицы до 3,6% в 2019 году.

По словам аналитика «Алор Брокер» Алексея Антонова, последующее повышение ставки может разогреть инфляцию, а экономика США итак уже демонстрирует признаки перегрева. В частности, на это намекает рост доходностей американских казначейских облигаций, превысивших 3%.

Впрочем, часть экспертов все-таки не исключали и вероятность повышения ставки на заседании 1—2 мая . Макроэкономическая статистика и динамика доходностей облигаций дают повод предполагать, что ставка будет повышена на очередные 0,25 п.п., говорил Капустянский.

«Безработица низкая, в районе 4,1%. Рост ВВП подтверждает ускорение развития экономики. Показатели, отражающие настроения в производственном и непроизводственном секторах, остаются высокими. Одновременно с этим кривая доходностей американских облигаций продолжает сдвигаться вверх, в частности десятилетки достигали уровня 3%. Последнее время ФРС США часто поднимает ставку вслед за ростом доходностей по облигациям», — пояснял эксперт.

Впрочем, такой сценарий эксперты считали в целом маловероятным.

Решение ФРС США оставить ставку на прежнем уровне притормозит укрепление доллара, говорит исполнительный директор ICBF Максим Ефремов.

«Итоги заседания имеют все шансы оказать благоприятное воздействие на мировые рынки валют. Повезет и рублю: снижение темпов укрепления доллара снизит давление на российскую валюту и в условиях внешнеполитического затишья и высоких цен на нефть он сможет немного укрепиться», — резюмирует эксперт.

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Но в целом, рублю не позавидуешь. ФРС продолжит повышать ставку, а доходность по облигациям вряд ли будет падать, ведь экономическая политика Дональда Трампа предполагает наращивание госдолга. В марте он уже превысил $21 трлн.

Журнал National Interest недавно назвал госдолг главной угрозой для США. В статье, которая была опубликована на сайте издания, отмечается, что Соединенные Штаты движутся к техническому дефолту. Согласно исследованиям управления конгресса по бюджету, процентная задолженность США составляет 1,6% от ВВП, что равно 9,4% федерального дохода. К 2022 году эти показатели вырастут до 2,7% и 16% соответственно.

В издании считают, что, учитывая данные последних недель, процентная задолженность США может вырасти до 20%; такие цифры означают, что жители Соединенных Штатов будут платить на погашение долга каждый пятый заработанный доллар.

На этом фоне Федерезерв продолжает ужесточать свою политику, что также способствует росту процентных ставок по госдолгу. С декабря 2015 года ФРС уже шесть раз поднимал свои ставки.