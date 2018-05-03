AP: Абрамович предстал перед швейцарским судом по иску ЕБРР
Отмечается, что сумма взыскания возросла до $46 млн
Отмечается, что сумма взыскания возросла до $46 млн
ТАСС, 2 мая. Российский бизнесмен и владелец английского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович лично предстал перед швейцарским судом в рамках дела 19-летней давности о задолженности перед Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом в среду сообщило агентство Associated Press.
В 2005 году ЕБРР подал иск в швейцарский суд о взыскании $17,5 млн с компании Runicom SA. Тогда в сообщении ЕБРР отмечалось, что «московский суд в декабре 2002 года постановил, что базирующаяся в Швейцарии компания Runicom должна выплатить $17,5 млн в пользу ЕБРР». С целью получить обратно эти деньги, ЕБРР подала иск против бывших директоров компании Runicom, которая была объявлена банкротом: Романа Абрамовича, Евгения Швидлера, а также компании «Сибнефть», которой Runicom помогала в проведении сделок по продаже нефти.
Долг Runicom был переуступлен банку третьей стороной после закрытия банка «СБС-Агро», которому ЕБРР предоставил в свое время заем в рамках своей программы содействия развитию малого бизнеса в России. ЕБРР пытается получить деньги с «Runicom» с 1999 года.