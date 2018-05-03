Дроны будут искать нефть

Источник: AP 2018

Российские ученые изобрели способ поиска месторождений нефти с помощью беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Для этого размещенный на дроне специальный датчик (своеобразный «искусственный нос») анализирует состав атмосферы около поверхности земли. Новый метод придумали специалисты Всероссийского нефтяного научно-исследовательского геологоразведочного института (ВНИГРИ) и Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).

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Установленный на БЛА лазерно-оптический комплекс (лидар) распознает пристутствие в приповерхностном слое атмосферы веществ, свидетельствующих о близости месторождения. Это, в частности, углеводородные газы: метан, этан, пропан, бутан, пентан. В результате геологи получат карту концентраций этих веществ. Если она превышена, в соответствующем месте нужно искать нефть.

— Аппаратура, которую мы используем, разрабатывалась для поиска взрывчатки, в антитеррористических целях. Она очень точная и улавливает мельчайшие следы нужных веществ. А мы добавили дополнительный индикатор для поиска углеводородов, — рассказал «Известиям» соавтор изобретения, профессор ВНИГРИ Александр Ильинский.

Российские нефтяные и газовые компании используют дроны для обнаружения утечек газа из трубопроводов, но не для поиска месторождений.

Ранее специалисты ВНИГРИ и ИТМО разрабатывали лидар для вертолетов. Но сейчас они сконцентрировались на использовании в качестве носителей дронов.

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— Беспилотники сделают наш проект более рентабельным. Стоимость летного часа — порядка 150−180 тыс. рублей для вертолета и 25−35 тыс. рублей в случае дрона. К тому же удастся снизить массу прибора. При этом уменьшится его чувствительность, но дрон вертолетного типа может работать на значительно меньшем расстоянии от земли, чем собственно вертолет, — говорит Ильинский. — Такой способ разведки неопасен для оператора и более экологичен.

По словам разработчиков, лазерная технология не заменяет традиционные методы поиска нефти, но дополняет их. В комплексе с сейсморазведкой она позволяет довести достоверность распознавания веществ-индикаторов до 80%.

— Я знаю эту работу. У предложенного метода есть проблемы — очень много помех за счет газов, не связанных с месторождением. Например, болотных. Поэтому технология требует тщательного анализа. Но использование беспилотников действительно обходится дешево, — отметил завлабораторией дистанционных методов геоэкологического мониторинга и геоинформатики Санкт-Петербургского НИЦ экологической безопасности РАН Виктор Горный.