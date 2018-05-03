Интересный проект предложил мэр Владивостока компании Coca-Cola
Завод
Завод
Планы по развитию предприятия представители генеральный директор Стефанос Вафеидис и глава города Виталий Веркеенко обсудили во время визита мэра на завод компании.
Сначала на заводе состоялась торжественная церемония представления главного футбольного трофея — Кубка чемпионата мира по футболу FIFA, чтобы работники Владивостокского предприятия
Затем глава Владивостока обсудил планы по развитию предприятия с генеральным директором
Стефанос Вафеидис идею поддержал, пообещав уделить особое внимание тому, чтобы вендинговая сеть органично вписалась в архитектурный облик города. Пилотный проект договорились представить к сентябрю.
Таисия Масина.