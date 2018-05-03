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03:14 (мск), источник: ДЕЙТА

Интересный проект предложил мэр Владивостока компании Coca-Cola

Завод Coca-Cola намеревается расширить производство во Владивостоке, об этом DEITA. RU сообщили в городской администрации.

Источник: Reuters

Планы по развитию предприятия представители генеральный директор Стефанос Вафеидис и глава города Виталий Веркеенко обсудили во время визита мэра на завод компании.

Сначала на заводе состоялась торжественная церемония представления главного футбольного трофея — Кубка чемпионата мира по футболу FIFA, чтобы работники Владивостокского предприятия Coca-Cola, эксклюзивного организатора Тура Кубка Чемпионата мира по футболу FIFATM, могли сфотографироваться с ним и звездой мирового футбола, легендой FIFA Жилберту Силва.

Затем глава Владивостока обсудил планы по развитию предприятия с генеральным директором Coca-Cola HBC Россия Стефаносом Вафеидисом, который отметил, что готов участвовать в развитии города. Он поделился с мэром своими планами по расширению производственной деятельности во Владивостоке. На что глава города предложил реализовать пилотный проект по развитию вендинговой сети. Виталий Веркеенко отметил, что «Такие торговые автоматы могут служить и объектами туристской инфраструктуры, ориентируя, например, в навигации по городу, а также служить точками раздачи wi-fi».

Стефанос Вафеидис идею поддержал, пообещав уделить особое внимание тому, чтобы вендинговая сеть органично вписалась в архитектурный облик города. Пилотный проект договорились представить к сентябрю.

Таисия Масина.

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