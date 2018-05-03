Бизнес предлагает на два года заморозить новые правила для нерегулярных автоперевозчиков

Источник: Ежедневник.by

По экспертным оценкам, в автомобильных перевозках пассажиров занято более 40 тыс. транспортных единиц, из них только 8−10 тыс. — в регулярном сообщении.

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После вступления в силу изменений и дополнений в закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках», нерегулярные пассажирские перевозчики (более 30 тыс. транспортных единиц) фактически оказались вне правого поля. Многие из них вынуждены были либо прекратить работу, либо работать на свой страх и риск без соблюдения законодательства, поскольку в нынешних условиях выполнить все новые правила практически невозможно. Многие из них и вовсе бессмысленны и не имеют под собой никакой основы, кроме как осложнить жизнь успешно работающему сегменту рынка. И все потому, что поправки в закон разрабатывались и принимались без консультации с деловым сообществом.

Как сообщили «Ежедневнику» в Бизнес союзе предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского, для преодоления напряженной ситуации, которая сложилась на рынке пассажирских перевозок в междугороднем и межобластном сообщениях, рабочая группа, созданная по решению Совета по развитию предпринимательства, подготовила аналитическую записку, в которой содержатся два сценария переходного периода.

Первый сценарий предполагает полную отмену конкурсной системы распределения маршрутов и переход на уведомительный принцип работы перевозчиков. Предлагается установить двухлетний переходный период, в течение которого нерегулярные перевозки пассажиров могут работать по прежним правилам. По окончании этого периода вход на рынок предложено организовать по набору критериев к автомобилям и водительскому составу перевозчиков.

Сценарий предполагает узаконить действие диспетчерских служб, ранее работавших в нерегулярном сообщении, по аналогии со службами такси. Предлагается демонополизировать рынок операторов пассажирских перевозок, предоставив возможность создавать частных операторов. Кроме того, предложено разработать упрощенные условия открытия новых терминалов и автостанций.

Представители нерегулярных перевозчиков считают, что названные меры позволят им максимально быстро интегрироваться в правовое поле, регулирующее рынок перевозок пассажиров в регулярном сообщении. На рынке будет сохраняться профицит предложения, что обеспечит высокую конкуренцию в интересах потребителей услуг. Количество рабочих мест в отрасли сохранится и даже увеличится, а пассажирские перевозки останутся привлекательной сферой для инвестиций.

Между тем, по мнению регулярных перевозчиков, реализация указанного сценария ущемляет их интересы, может отрицательно повлиять на их финансовое состояние, в том числе привести к нарушению устойчивости взаиморасчетов по кредитным и лизинговым платежам. Деятельность регулярных перевозчиков может сузиться, что грозит сокращением рабочих мест.

Второй сценарий, в основу которого легли предложения регулярных перевозчиков, предполагает сохранение конкурсной системы при распределении маршрутов и пересмотр ее правил для обеспечения максимальной безопасности перевозок. Предлагается разработать и утвердить Положение об операторе автомобильных перевозок пассажиров, передать действующие терминалы от перевозчика операторам пассажирских перевозок, урегулировать работу интернет-ресурсов по поиску попутчиков, чтобы исключить возможность возврата к нерегулируемому рынку перевозок. В числе предложений внесение в КоАП нормы, позволяющей привлекать недобросовестных перевозчиков к ответственности по ст.12.7 «Незаконная предпринимательская деятельность», усиление внеплановых проверок Минтрансом и некоторые другие нормы.

Вместе с тем второй сценарий также предполагает установление переходного периода на 6−12 месяцев, в течение которого перевозки можно осуществлять без проведения конкурса.

По мнению нерегулярных перевозчиков, имеющих намерение стать регулярными, реализация данного сценария ничего не изменит на рынке пассажирских перевозок и усугубит и так тяжелую ситуацию. Уже в ближайшей перспективе часть перевозчиков, занятых в нерегулярном сообщении, уйдет в лучшем случае в такси, в худшем — в теневой бизнес. Все это может привести к сокращению рабочих мест, пассажиропотока и поступлений в бюджет.

В настоящий момент руководство Совета по развитию предпринимательства анализирует подготовленные рабочей группой предложения, чтобы внести обобщенное предложение по урегулированию ситуации в Совмин.