Монголия заинтересовалась комсомольскими Sukhoi Superjet-100
Авиакомпания из Монголии заинтересовалась в расширении своего парка за счёт самолётов Sukhoi Superjet-100, которые выпускают в
Авиакомпания из Монголии заинтересовалась в расширении своего парка за счёт самолётов Sukhoi Superjet-100, которые выпускают в
Как сообщает
«Мы готовы к конструктивному диалогу с нашими иностранными партнёрами из авиакомпании Aero Mongolia и, в свою очередь, готовы предложить им воздушные суда Sukhoi Superjet-100, способные помочь в решении
РИА «Восток-Медиа» писало, что в приобретении Sukhoi Superjet-100 заинтересовалось правительство Анголы. Это не первая африканская страна, с которой налаживаются поставки Sukhoi Superjet 100. Объединённая авиастроительная корпорация уже заключила контракт на поставку пяти лайнеров в Замбию.
Самолёты из