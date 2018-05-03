Монголия заинтересовалась комсомольскими Sukhoi Superjet-100

Источник: Reuters

Как сообщает пресс-служба «Гражданские самолёты Сухого», до конца 2018 года компании примут решение о заключении договора на передачу двух Sukhoi Superjet-100. Начать их поставки намерены в 2019 году.

«Мы готовы к конструктивному диалогу с нашими иностранными партнёрами из авиакомпании Aero Mongolia и, в свою очередь, готовы предложить им воздушные суда Sukhoi Superjet-100, способные помочь в решении бизнес-задач как на текущей маршрутной сети, так и с перспективой её расширения», — отметил президент компании «Гражданские самолёты Сухого» Александр Рубцов.

Авиакомпания Aero Mongolia базируется в международном аэропорту Улан-Батора имени Чингисхана и выполняет полёты как внутри страны, так в ближнее зарубежье.

РИА «Восток-Медиа» писало, что в приобретении Sukhoi Superjet-100 заинтересовалось правительство Анголы. Это не первая африканская страна, с которой налаживаются поставки Sukhoi Superjet 100. Объединённая авиастроительная корпорация уже заключила контракт на поставку пяти лайнеров в Замбию.