Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская, Безрукова, Кожевникова на закрытии ММКФ 2018
Что будет, если «закончились права»
Имя сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон связали с Гарри Поттером
За что вас могут не выпустить за границу
Дженнифер Лопез вышла на красную дорожку в леопардовом платье
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику
Мария Кожевникова пришла на премьеру фильма «Собибор» с мамой
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
Позор: Сотникова поругалась с работником аэропорта
Юлия Самойлова выступит на «Евровидении» в странном платье
Бруклин Бекхэм встречается с 28-летней танцовщицей
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
05:00 (мск), источник: Восток Медиа

Монголия заинтересовалась комсомольскими Sukhoi Superjet-100

Авиакомпания из Монголии заинтересовалась в расширении своего парка за счёт самолётов Sukhoi Superjet-100, которые выпускают в Комсомольске-на-Амуре. «Гражданские самолёты Сухого» и Aero Mongolia уже подписали соглашение о намерениях.

Источник: Reuters

Как сообщает пресс-служба «Гражданские самолёты Сухого», до конца 2018 года компании примут решение о заключении договора на передачу двух Sukhoi Superjet-100. Начать их поставки намерены в 2019 году.

«Мы готовы к конструктивному диалогу с нашими иностранными партнёрами из авиакомпании Aero Mongolia и, в свою очередь, готовы предложить им воздушные суда Sukhoi Superjet-100, способные помочь в решении бизнес-задач как на текущей маршрутной сети, так и с перспективой её расширения», — отметил президент компании «Гражданские самолёты Сухого» Александр Рубцов.

Авиакомпания Aero Mongolia базируется в международном аэропорту Улан-Батора имени Чингисхана и выполняет полёты как внутри страны, так в ближнее зарубежье.

РИА «Восток-Медиа» писало, что в приобретении Sukhoi Superjet-100 заинтересовалось правительство Анголы. Это не первая африканская страна, с которой налаживаются поставки Sukhoi Superjet 100. Объединённая авиастроительная корпорация уже заключила контракт на поставку пяти лайнеров в Замбию.

Самолёты из Комсомольска-на-Амуре летают в Мексике. Первые договоры на поставку бортов из Хабаровского края компания Interjet подписала ещё в 2011 году. На местные авиалинии этой страны машины из Комсомольска-на-Амуре вышли только два года спустя. В конце прошлого года авиаперевозчик получил дополнительные восемь лайнеров к уже имеющимся 22.

Все новости региона
 Штормовое предупреждение: на Приморье обрушатся дожди и сильный ветер
Защитник хабаровского «Амура» сыграет на чемпионате мира
Как улица стала для Никола Пашиняна дорогой в премьеры
Украина ввела новые санкции против России
Умер популярный во времена СССР эстрадный певец Вадим Мулерман
ЦБ предупредил банки о новой киберугрозе
Что значит для рубля решение ФРС не повышать ставку
Охранники Джонни Деппа подали на него в суд
Макрон назвал жену премьер-министра Австралии «вкусной»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Шапито, а не игра. «Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ, уступив «Роме» «Ливерпуль» — в финале Лиги чемпионов спустя 11 лет. Клопп — спустя пять. И опять «Ливерпуль», как и его тренер, не выглядит фаворитом предстоящего матча
Авто
Новый «Гелик» в действии: задавайте свои вопросы Наконец-то. Наконец-то мы можем прокатиться на совершенно новом поколении легендарного G-класса
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно» Человек-оркестр — актер, продюсер и режиссер Данила Козловский поделился мыслями о женском равноправии, о том, как не решался брать свою возлюбленную на роль в «Тренере» и как годами готовился стать режиссером
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
Названа страна с самым дешевым гражданством
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Революционерка моды, певица: что мы знаем о жене Ким Чен Ына Что известно о первой леди одной из самых закрытых стран мира и как она влияет на положение дел в Северной Корее, читайте ниже.
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь