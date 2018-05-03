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07:08 (мск), источник: Baikal-info.ru

Повышение МРОТ позволит улучшить ситуацию на рынке труда в Иркутской области

Повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года и выплата районных коэффициентов должны изменить ситуацию на рынке труда Иркутской области к лучшему.

Источник: Reuters

Об этом заявил спикер Законодательного собрания Сергей Брилка. «Пока показатели свидетельствуют о том, что люди не удовлетворены вакансиями, которые предлагаются на рынке труда, — цитирует спикера пресс-служба ЗС. — В первую очередь людей не удовлетворяет соотношение трудовой нагрузки и уровня оплаты труда».

Официально в Иркутской области, исходя из численности населения, состоящего на учёте в органах государственной службы занятости, на одну вакансию претендует менее человека (0,4). В качестве безработных по состоянию на 1 марта 2018 года зарегистрировано 13,3 тыс. человек. При этом в службу занятости обращаются и те, кто в уже трудоустроен, но намерен сменить место работы. К примеру, в феврале 2018 года из 5,6 тысяч человек, обратившихся в государственную службу занятости за содействием в поиске подходящей работы, не занятыми трудовой деятельностью были 4,8 тыс. человек, 800 человек имели работу, но искали новые возможности для трудоустройства.

Рост МРОТ, как отметил Сергей Брилка, актуален ещё и в связи с тем, что реальные располагаемые доходы населения в регионе снижаются, что говорит об отставании динамики пересмотра зарплаты относительно расходов населения региона на повседневную жизнь. «На прошедшем недавно конгрессе национальных и общественных организаций Иркутской области было отмечено, что, несмотря на незначительный рост начисленной заработной платы, реальные денежные доходы населения региона снижаются ускоренными темпами. В 2017 году по сравнению с 2016 годом реальные доходы составили 98,3% — лишь шестое место среди регионов Сибири, а реальные располагаемые доходы снизились на 5,8%. В то же время потребительские расходы населения за год выросли на 4,2%», — привел цифры Сергей Брилка. Спикер напомнил, что в общественном послании конгресса было обозначено, что основная задача органов государственной власти — это принятие мер, направленных на повышение реальных денежных доходов населения, в том числе доходов от самозанятости и предпринимательской деятельности. Кроме того, отмечено, что необходимо обеспечить контроль соблюдения работодателями всех форм собственности гарантий прав граждан на справедливую зарплату и повышенную оплату труда в местностях Иркутской области с особыми климатическими условиями.

«Сегодня важно пристально мониторить ситуацию, связанную с повышением МРОТ, — сказал Сергей Брилка. — В том числе и в отношении вакансий на рынке труда». Спикер также подчеркнул, что помимо оплаты труда зачастую в предложенных вакансиях потенциальных сотрудников не устраивает ненормированный график работы и плохие условия труда. «Создание комфортных условий для работы, общее повышение качества вакансий — одна из составляющих формирования достойного качества жизни населения региона. И, к примеру, в части образования или здравоохранения для Законодательного собрания важно не только соответствие уровня зарплаты педагога или врача установленным государством ориентирам, но и то, в каких условиях он работает и отдыхает. Только так можно добиться результата».

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