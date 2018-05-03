Повышение МРОТ позволит улучшить ситуацию на рынке труда в Иркутской области

Официально в Иркутской области, исходя из численности населения, состоящего на учёте в органах государственной службы занятости, на одну вакансию претендует менее человека (0,4). В качестве безработных по состоянию на 1 марта 2018 года зарегистрировано 13,3 тыс. человек. При этом в службу занятости обращаются и те, кто в уже трудоустроен, но намерен сменить место работы. К примеру, в феврале 2018 года из 5,6 тысяч человек, обратившихся в государственную службу занятости за содействием в поиске подходящей работы, не занятыми трудовой деятельностью были 4,8 тыс. человек, 800 человек имели работу, но искали новые возможности для трудоустройства.

Рост МРОТ, как отметил Сергей Брилка, актуален ещё и в связи с тем, что реальные располагаемые доходы населения в регионе снижаются, что говорит об отставании динамики пересмотра зарплаты относительно расходов населения региона на повседневную жизнь. «На прошедшем недавно конгрессе национальных и общественных организаций Иркутской области было отмечено, что, несмотря на незначительный рост начисленной заработной платы, реальные денежные доходы населения региона снижаются ускоренными темпами. В 2017 году по сравнению с 2016 годом реальные доходы составили 98,3% — лишь шестое место среди регионов Сибири, а реальные располагаемые доходы снизились на 5,8%. В то же время потребительские расходы населения за год выросли на 4,2%», — привел цифры Сергей Брилка. Спикер напомнил, что в общественном послании конгресса было обозначено, что основная задача органов государственной власти — это принятие мер, направленных на повышение реальных денежных доходов населения, в том числе доходов от самозанятости и предпринимательской деятельности. Кроме того, отмечено, что необходимо обеспечить контроль соблюдения работодателями всех форм собственности гарантий прав граждан на справедливую зарплату и повышенную оплату труда в местностях Иркутской области с особыми климатическими условиями.