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08:31 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Пермская стройкомпания задолжала работникам 1,5 миллиона рублей

ПЕРМЬ, 3 мая, ФедералПресс. Работники сами обратились в прокуратуру Свердловского района.

Надзорный орган провел проверку и установил, что ООО «Хорошие соседи» сначала имела долги по зарплате в 500 тысяч рублей. Прокурор внес представление с требованием незамедлительного погашения долга, на директора завели административное дело. Компания и директор были оштрафованы.

Однако работодатель продолжал нарушать закон. Зарплата на предприятии выплачивалась работникам с нарушением срока оплаты на один месяц. Сформировалась текущая ежемесячная задолженность. Руководителю ООО пригрозили Уголовным кодексом. Зампрокурора района организовал выездной прием работников по месту нахождения предприятия. Им разъяснили право обратиться в прокуратуру за защитой.

В итоге ООО «Хорошие соседи» погасило полностью долги по зарплате перед 15 работниками. Сумма выплат составила более 1,5 млн рублей.

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