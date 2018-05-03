Пермская стройкомпания задолжала работникам 1,5 миллиона рублей

Надзорный орган провел проверку и установил, что ООО «Хорошие соседи» сначала имела долги по зарплате в 500 тысяч рублей. Прокурор внес представление с требованием незамедлительного погашения долга, на директора завели административное дело. Компания и директор были оштрафованы.

Однако работодатель продолжал нарушать закон. Зарплата на предприятии выплачивалась работникам с нарушением срока оплаты на один месяц. Сформировалась текущая ежемесячная задолженность. Руководителю ООО пригрозили Уголовным кодексом. Зампрокурора района организовал выездной прием работников по месту нахождения предприятия. Им разъяснили право обратиться в прокуратуру за защитой.