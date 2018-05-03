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10:05 (мск), источник: Publika.md

Отобраны 10 слоганов для проекта «Кишинёв-арена»

Слоган для «Арены-Кишинёв» практически готов. Организаторы провели конкурс в facebook и отобрали десять призывов, набравших наибольшее количество лайков.

Источник: Publika.md

1. Путь к победе.

2. Арена — растим чемпионов.

3. Возрождается империя.

4. Здесь начинается путь к олимпийской славе.

5. Напишем вместе олимпийскую историю

6. Сильный на арене, сильный в жизни.

7. Амбиции и участие создают достижения!

8. Объединяет дух наций.

9. «Кишинёв-арена» — будь свободен, борись, побеждай!

10. «Кишинёв-арена» — создана для поколений.

Победителя выберет жюри, состоящее из чиновников и политиков. В него также вошли спикер Андриан Канду, министр образования, культуры и исследований Моника Бабук, глава минэкономики и инфраструктуры Кирилл Габурич, и группа дизайнеров и специалистов по пиару. Финалист получит награду, а лозунг вывесят над входом будущей арены. 15 мая проведут конкурс на лучший девиз.

Построят ультрасовременный комплекс на десяти гектарах в Ставченах, в рамках государственно-частного партнерства. Вместимость арены составит от трех до пяти тысяч зрителей. Здесь будут проводить не только спортивные соревнования, но и конференции, выставки, концерты. В комплекс также войдут олимпийский бассейн, теннисный корт, спа-центр и фитнес-центр. Предусмотрено строительство автомобильной парковки на 800−1200 мест.

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