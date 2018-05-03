Отобраны 10 слоганов для проекта «Кишинёв-арена»
Слоган для «Арены-Кишинёв» практически готов. Организаторы провели конкурс в facebook и отобрали десять призывов, набравших наибольшее количество лайков.
Слоган для «Арены-Кишинёв» практически готов. Организаторы провели конкурс в facebook и отобрали десять призывов, набравших наибольшее количество лайков.
1. Путь к победе.
2. Арена — растим чемпионов.
3. Возрождается империя.
4. Здесь начинается путь к олимпийской славе.
5. Напишем вместе олимпийскую историю
6. Сильный на арене, сильный в жизни.
7. Амбиции и участие создают достижения!
8. Объединяет дух наций.
9. «Кишинёв-арена» — будь свободен, борись, побеждай!
10. «Кишинёв-арена» — создана для поколений.
Победителя выберет жюри, состоящее из чиновников и политиков. В него также вошли спикер Андриан Канду, министр образования, культуры и исследований Моника Бабук, глава минэкономики и инфраструктуры Кирилл Габурич, и группа дизайнеров и специалистов по пиару. Финалист получит награду, а лозунг вывесят над входом будущей арены. 15 мая проведут конкурс на лучший девиз.
Построят ультрасовременный комплекс на десяти гектарах в Ставченах, в рамках