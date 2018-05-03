Отобраны 10 слоганов для проекта «Кишинёв-арена»

Победителя выберет жюри, состоящее из чиновников и политиков. В него также вошли спикер Андриан Канду, министр образования, культуры и исследований Моника Бабук, глава минэкономики и инфраструктуры Кирилл Габурич, и группа дизайнеров и специалистов по пиару. Финалист получит награду, а лозунг вывесят над входом будущей арены. 15 мая проведут конкурс на лучший девиз.



Построят ультрасовременный комплекс на десяти гектарах в Ставченах, в рамках государственно-частного партнерства. Вместимость арены составит от трех до пяти тысяч зрителей. Здесь будут проводить не только спортивные соревнования, но и конференции, выставки, концерты. В комплекс также войдут олимпийский бассейн, теннисный корт, спа-центр и фитнес-центр. Предусмотрено строительство автомобильной парковки на 800−1200 мест.