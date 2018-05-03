В Беларуси прекратили вещание несколько иностранных телеканалов

МИНСК, 3 мая — Sputnik. Министерство информации Беларуси остановило трансляцию телепрограмм «9 Волна», Amazing LIFE, Nat Geo Wild HD, «Кинолюкс» и «Парк развлечений» в Беларуси. Информация об том размещена на сайте Мининформа.

Причина остановки вещания в том, что никто из операторов просто не позаботился о продлении разрешения на вещание этих каналов.

«В связи с тем, что в установленный законодательством срок ни один из операторов электросвязи не обратился в Мининформ с указанным заявлением, телепрограммы “9 Волна”, Amazing LIFE, Nat Geo Wild HD, “Кинолюкс” и “Парк развлечений” исключаются из списка иностранных СМИ, получивших разрешение на распространение на территории Республики Беларусь. Их распространение является недопустимым», — сообщил Мининформ.