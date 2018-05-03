В Беларуси прекратили вещание несколько иностранных телеканалов
Мининформ запретил распространение нескольких иностранных информационных продуктов, поскольку разрешение на их вещание не было продлено.
Мининформ запретил распространение нескольких иностранных информационных продуктов, поскольку разрешение на их вещание не было продлено.
МИНСК, 3 мая — Sputnik. Министерство информации Беларуси остановило трансляцию телепрограмм «9 Волна», Amazing LIFE, Nat Geo Wild HD, «Кинолюкс» и «Парк развлечений» в Беларуси. Информация об том размещена на сайте Мининформа.
Причина остановки вещания в том, что никто из операторов просто не позаботился о продлении разрешения на вещание этих каналов.
«В связи с тем, что в установленный законодательством срок ни один из операторов электросвязи не обратился в Мининформ с указанным заявлением, телепрограммы “9 Волна”, Amazing LIFE, Nat Geo Wild HD, “Кинолюкс” и “Парк развлечений” исключаются из списка иностранных СМИ, получивших разрешение на распространение на территории Республики Беларусь. Их распространение является недопустимым», — сообщил Мининформ.