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11:36 (мск), источник: АиФ Красноярск

Ещё один ТЦ в Красноярске закрыли из-за нарушения пожарной безопасности

Деятельность ТЦ «Комсомольский» вызвала вопросы у прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске приостановлена работа ТЦ «Комсомольский», расположенным по адресу пр. Комсомольский, 18, сообщает краевая служба судебных приставов.

Судебные приставы приостановили эксплуатацию части цокольного помещения общей площадью почти 3 тысячи кв. м. торгового центра до устранения нарушений. Напомним, что ранее надзорные органы закрыли опасный ТЦ «Вавилон» из-за несоответствия норм пожарной безопасности. До настоящего времени замечания не устранены.

Напомним, после пожара в ТЦ «Зимняя Вишня», к котором погибли 64 человека, в стране начали проверять объекты с массовым посещением людей. В Красноярском крае 1677 подобных объектов, каждый десятый из них работает с нарушениями.

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