Ещё один ТЦ в Красноярске закрыли из-за нарушения пожарной безопасности

Судебные приставы приостановили эксплуатацию части цокольного помещения общей площадью почти 3 тысячи кв. м. торгового центра до устранения нарушений. Напомним, что ранее надзорные органы закрыли опасный ТЦ «Вавилон» из-за несоответствия норм пожарной безопасности. До настоящего времени замечания не устранены.

Напомним, после пожара в ТЦ «Зимняя Вишня», к котором погибли 64 человека, в стране начали проверять объекты с массовым посещением людей. В Красноярском крае 1677 подобных объектов, каждый десятый из них работает с нарушениями.