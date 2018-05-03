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09:57 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Tesla вновь отчиталась о рекордном квартальном убытке

Tesla Илона Маска по итогам января-марта получила убыток в размере почти $710 млн, ставший рекордным за историю компании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчетность производителя электромобилей.

Источник: AP 2018

В первом квартале прошлого года Tesla получила около $330 млн убытка. По итогам 2017 года убыток Tesla превысил $1,4 млрд, по итогам четвертого квартала прошлого года — $675 млн, что тоже было рекордом.

В апреле агентство Bloomberg подсчитало, что Tesla теряет в минуту около $6,5 тыс. По его оценкам, если интенсивность убытков будет сохраняться на том же уровне, деньги у компании закончатся уже в этом году.

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