Tesla вновь отчиталась о рекордном квартальном убытке

В первом квартале прошлого года Tesla получила около $330 млн убытка. По итогам 2017 года убыток Tesla превысил $1,4 млрд, по итогам четвертого квартала прошлого года — $675 млн, что тоже было рекордом .

В апреле агентство Bloomberg подсчитало, что Tesla теряет в минуту около $6,5 тыс. По его оценкам, если интенсивность убытков будет сохраняться на том же уровне, деньги у компании закончатся уже в этом году.