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09:59 (мск), источник: АиФ Прикамье

В выходные в Перми больше 25 домов останутся без воды

Отключение водоснабжения планируется в Мотовилихе.

В выходные в Перми больше 25 домов на сутки отключат от водоснабжения. Как рассказали в ООО «Новогор-Прикамье», это связано с планово-ремонтными работами в доме на улице Грибоедова, 68.

В результате воды с 10 часов утра 5 мая до 10 часов утра 6 мая не будет в домах, расположенных по следующим адресам: ул. Агатовая, 28, 32 и 36, ул. Артёма, 134 и 42, ул. Грибоедова, 46, 68, 72 и 74, ул. Жуковского, 49, ул. Левитана, 18, ул. Лесная, 14, ул. Сакко и Ванцетти, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 116, 117 и 99, ул. Уинская, 29, 31, 33, 35, 37, 41 и 43.

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