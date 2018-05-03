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10:10 (мск), источник: NewsKo

Правительство РФ выделит 206,3 млн рублей на выравнивание бюджета Прикамья

Правительство РФ из резервного фонда выделит министерству финансов Пермского края ассигнования в размере 206,3 млн руб.

Источник: Reuters

Средства частично компенсируют дополнительные расходы края на выплату районных коэффициентов к заработной плате и процентных надбавок, а также будут направлены на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением с 1 мая минимального размера оплаты труда.

Средства будут предоставлены ещё 53 субъектам России по государственной программе «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами». Всего на эти цели из бюджета правительства РФ будет выделено 16,3 млрд руб.

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