Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Казахстан оправдался перед РФ за допуск США на Каспий - СМИ
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Бывший муж Анны Седоковой хочет лишить певицу родительских прав
10 городов России, сумевших себя подать
Юлия Самойлова выступит на «Евровидении» в странном платье
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно»
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом»
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Скрученные в жгуты завихрения после пролёта истребителя - видео
Киев решил вернуть миллионы живущих в РФ украинцев
Юлия Самойлова выступит на «Евровидении» в странном платье
Бруклин Бекхэм встречается с 28-летней танцовщицей
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
10 городов России, сумевших себя подать
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
11:40 (мск), источник: Новая Кубань

Выдано разрешение на строительство детского сада в Губернском микрорайоне Краснодара

Такое решение принял градостроительный совет.

Краснодар. 3 мая — Новая Кубань. Заседание проводил мэр Краснодара Евгений Первышов. На совете было принято решение о выдаче разрешения на строительство компании ООО «ЮгСтройИнвест Кубань».

Застройщик приступит к возведению 2-х этажного дошкольного учреждения на 300 мест.

Совсем недавно в микрорайоне Губернский завершилось строительство новой современной школы на 1550 мест. 25 апреля Евгений Первышов посетил социально-значимый объект. Он был возведен за собственные средства застройщика. Вместе с руководством компании градоначальник обсудил сроки выкупа и передачи школы в муниципальную собственность.

В Губернском уже работают над возведением ещё одного детского сада на 300 мест.

— В планах — строительство поликлиники. Можно сказать, что в Губернском в недалеком будущем появится целый социальный кластер, — добавил Евгений Алексеевич.

Все новости региона
Кондратьев примет участие в заседании Оргкомитета «Россия -2018»
В Сирии разбился российский истребитель
Роструд напомнил о графике праздничных дней на следующей неделе
Почему россияне боятся говорить о своей зарплате
О том, как мы всю жизнь едим насекомых, не подозревая об этом
Работа Стивена Хокинга решила парадокс параллельных вселенных
Бон Джови назвали худшим рок-музыкантом всех времен
Охранники Джонни Деппа подали на него в суд
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Шапито, а не игра. «Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ, уступив «Роме» «Ливерпуль» — в финале Лиги чемпионов спустя 11 лет. Клопп — спустя пять. И опять «Ливерпуль», как и его тренер, не выглядит фаворитом предстоящего матча
Авто
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото) Мы привыкли говорить, что китайские автомобили кого-то копируют. Когда-то так оно и было, а в автомобильном мире появился устойчивый термин «китайские клоны»
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно» Отмечающий 33-летие актер, продюсер и режиссер Данила Козловский поделился мыслями о женском равноправии, о том, как не решался брать свою возлюбленную на роль в «Тренере» и как годами готовился стать режиссером
Недвижимость
Россияне ждут снижения цен на жилье
В Москве могут построить канатную дорогу
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Леди
6 неожиданных модных сочетаний цветов, которые нам понравились Черный + красный, белый + голубой, розовый + красный – старая и новая классика, которая бросается на тебя с каждой витрины магазина
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь