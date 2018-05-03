Выдано разрешение на строительство детского сада в Губернском микрорайоне Краснодара

Краснодар. 3 мая — Новая Кубань. Заседание проводил мэр Краснодара Евгений Первышов. На совете было принято решение о выдаче разрешения на строительство компании ООО «ЮгСтройИнвест Кубань».

Застройщик приступит к возведению 2-х этажного дошкольного учреждения на 300 мест.

Совсем недавно в микрорайоне Губернский завершилось строительство новой современной школы на 1550 мест. 25 апреля Евгений Первышов посетил социально-значимый объект. Он был возведен за собственные средства застройщика. Вместе с руководством компании градоначальник обсудил сроки выкупа и передачи школы в муниципальную собственность.

В Губернском уже работают над возведением ещё одного детского сада на 300 мест.