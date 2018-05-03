Более 170 фальшивых купюр выявлено на Южном Урале за 3 месяца

В январе-марте 2018 года в Челябинской области выявлены 172 поддельные банкноты — самыми популярными у фальшивомонетчиков остаются пятитысячные, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России.

Так, в первом квартале года выявлено 152 поддельные пятитысячные купюры (+13% к аналогичному периоду прошлого года). Тысячных фальшивок стало меньше почти вдвое — 15 штук (28 — в январе-марте 2017). «Липовых» купюр номиналом 500 рублей обнаружено три штуки, 50 рублей — две, сотни — ни одной.

Эксперты Банка России вновь напоминают признаки подлинности купюры: наличие и качество водяного знака и защитной нити, рельефность надписи БИЛЕТ БАНКА РОССИИ и надписи, обозначающей номинал банкноты. Кроме того, необходимо обратить внимание на появление при покачивании банкноты радужных полос на однотонном поле или эффект смены цветовой гаммы в обозначении номинала (для купюр 200 и 2 тыс. рублей).