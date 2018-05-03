Более 170 фальшивых купюр выявлено на Южном Урале за 3 месяца
Чаще всего «рисуют» пятитысячные.
Чаще всего «рисуют» пятитысячные.
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Так, в первом квартале года выявлено 152 поддельные пятитысячные купюры (+13% к аналогичному периоду прошлого года). Тысячных фальшивок стало меньше почти вдвое — 15 штук (28 — в
Эксперты Банка России вновь напоминают признаки подлинности купюры: наличие и качество водяного знака и защитной нити, рельефность надписи БИЛЕТ БАНКА РОССИИ и надписи, обозначающей номинал банкноты. Кроме того, необходимо обратить внимание на появление при покачивании банкноты радужных полос на однотонном поле или эффект смены цветовой гаммы в обозначении номинала (для купюр 200 и 2 тыс. рублей).
Вызывающие сомнения купюры банкиры советуют не принимать, а отнести на экспертизу.