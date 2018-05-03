В Калининграде завершилась рекультивация золоотвала «Дарита»

Именно так сейчас выглядит золоотвал «Дарита». После рекультивации вместо пыли и золы здесь теперь растут деревья. Подрядчик высадил тополя, липы, берёзы и пятьсот кустов сирени.

Олег Ступин, министр экологии и природных ресурсов Калининградской области:

— Здесь, собственно, такая территория, которую нужно было в преддверии того, что приедет такое количества гостей, привести просто в порядок. Чтобы они восприняли Калининград как такое место, как ухоженный город, европейский.

Кроме озеленения, на золоотвале появились мелиоративные и дренажные системы. Подрядчик укрепил и берега дамбы, чтобы поверхностные воды с золоотвала не попадали в русло Преголи.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/faAFvCOKdFU?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Антон Алиханов, глава Калининградской области:

— С мэром здесь прогулялись, посмотрели результаты работы. Намечаем планы на будущее о том, как эту территорию использовать дальше. Алексей Николаевич предлагает делать здесь какой-то парк, может быть, использовать прибрежную территорию.

Алексей Силанов, глава Калининграда:

— Определённая парковая зона требует и определённого наполнения. Если это ландшафтный парк, то, несомненно, это и освещение, это места, где люди могут посидеть, почитать, поразмыслить.