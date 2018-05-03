Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кедми: Вытесняя РФ с рынка, США получили «смертельный удар»
Что будет, если «закончились права»
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью
Как выглядит типичный английский дом (фото)
Юлия Самойлова выступит на «Евровидении» в странном платье
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
А кто их пустит?: ответ РФ на планы Астаны открыть порты для США
В ФРГ ответили украинскому послу о Крыме
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
СМИ: в Сирии разбился российский истребитель - кадры
Киев решил вернуть миллионы живущих в РФ украинцев
Юлия Самойлова выступит на «Евровидении» в странном платье
Бруклин Бекхэм встречается с 28-летней танцовщицей
Филиппинка приняла раковую опухоль за укус комара и лишилась руки
Мясо назвали причиной преждевременной смерти
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
10 городов России, сумевших себя подать
Фоторепортажи
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
15Сделать деньги
13:24 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининграде завершилась рекультивация золоотвала «Дарита»

В будущем на его месте может появиться парк. Начало уже положено. На территории золоотвала уже растут саженцы липы, тополя и сирень.

Именно так сейчас выглядит золоотвал «Дарита». После рекультивации вместо пыли и золы здесь теперь растут деревья. Подрядчик высадил тополя, липы, берёзы и пятьсот кустов сирени.

Олег Ступин, министр экологии и природных ресурсов Калининградской области:

— Здесь, собственно, такая территория, которую нужно было в преддверии того, что приедет такое количества гостей, привести просто в порядок. Чтобы они восприняли Калининград как такое место, как ухоженный город, европейский.

Кроме озеленения, на золоотвале появились мелиоративные и дренажные системы. Подрядчик укрепил и берега дамбы, чтобы поверхностные воды с золоотвала не попадали в русло Преголи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Антон Алиханов, глава Калининградской области:

— С мэром здесь прогулялись, посмотрели результаты работы. Намечаем планы на будущее о том, как эту территорию использовать дальше. Алексей Николаевич предлагает делать здесь какой-то парк, может быть, использовать прибрежную территорию.

Алексей Силанов, глава Калининграда:

— Определённая парковая зона требует и определённого наполнения. Если это ландшафтный парк, то, несомненно, это и освещение, это места, где люди могут посидеть, почитать, поразмыслить.

Благодаря рекультивации, новую жизнь обрели около 18 гектаров земли. Что в итоге появится на месте золоотвала, окончательно решит администрация. Калининграда. Не последнюю роль сыграет и мнение горожан. Вопрос о благоустройстве территории планируется вынести на публичное обсуждение.

Все новости региона
 Пили жутко, просто страшно: жена Боярского рассказала о запоях актера
Отец не догнал надувной замок, в нем погибла его 7-летняя дочь
В Сирии разбился российский истребитель
Не сочтите за труд: кто получает работу, о которой мечтают все
Роструд напомнил о графике праздничных дней на следующей неделе
«Неуд» по рисованию: как чиновники пристрастились к фотошопу
О том, как мы всю жизнь едим насекомых, не подозревая об этом
Почему россияне боятся говорить о своей зарплате
Работа Стивена Хокинга решила парадокс параллельных вселенных
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Шапито, а не игра. «Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ, уступив «Роме» «Ливерпуль» — в финале Лиги чемпионов спустя 11 лет. Клопп — спустя пять. И опять «Ливерпуль», как и его тренер, не выглядит фаворитом предстоящего матча
Авто
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото) Мы привыкли говорить, что китайские автомобили кого-то копируют. Когда-то так оно и было, а в автомобильном мире появился устойчивый термин «китайские клоны»
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова Маленькая наследница певца Вероника впервые появилась на телевидении
Недвижимость
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
За что вас могут не выпустить за границу
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Названа страна с самым дешевым гражданством
Леди
6 неожиданных модных сочетаний цветов, которые нам понравились Черный + красный, белый + голубой, розовый + красный – старая и новая классика, которая бросается на тебя с каждой витрины магазина
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь