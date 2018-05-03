Проход по екатеринбургской набережной закрыли до лета
Чтобы подправить «подушку».
Чтобы подправить «подушку».
Городские службы благоустройства закрыли до 1 июня набережную Городского пруда на участке от набережной Рабочей молодежи до улицы Горького.
Как пояснили «Уралинформбюро» в
«Идет реконструкция тротуара, старую плитку вытаскивают, выравнивают “подушку” под ней и стыки между плитами. После чего старая плитка будет положена обратно», — заверили корреспондента агентства в
Стоит заметить, что Плотинка — не единственная территория Екатеринбурга, где в ближайшие дни планируется либо уже начался ремонт
А с 11 по 14 мая для проведения капитального ремонта трамвайных путей будет закрыт перекресток проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», в этот период по означенному участку не будут ходить трамваи, троллейбусы и автотранспорт. Их направят в объезд по улицам Пушкина, Малышева, Красноармейской, Тургенева и Первомайской.