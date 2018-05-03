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13:24 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Проход по екатеринбургской набережной закрыли до лета

Чтобы подправить «подушку».

Источник: УралИнформБюро

Городские службы благоустройства закрыли до 1 июня набережную Городского пруда на участке от набережной Рабочей молодежи до улицы Горького.

Как пояснили «Уралинформбюро» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, там сегодня начался ремонт пешеходной части. В связи с этим горожанам рекомендуют выбирать маршрут для движения по четной стороне проспекта Ленина.

«Идет реконструкция тротуара, старую плитку вытаскивают, выравнивают “подушку” под ней и стыки между плитами. После чего старая плитка будет положена обратно», — заверили корреспондента агентства в пресс-службе городской администрации.

Стоит заметить, что Плотинка — не единственная территория Екатеринбурга, где в ближайшие дни планируется либо уже начался ремонт улично-дорожной сети. Так, 29 апреля стартовали работы по обновлению пешеходной зоны по нечетной стороне улицы Бориса Ельцина, в связи с чем движение пешеходов там ограничено до 30 мая.

А с 11 по 14 мая для проведения капитального ремонта трамвайных путей будет закрыт перекресток проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», в этот период по означенному участку не будут ходить трамваи, троллейбусы и автотранспорт. Их направят в объезд по улицам Пушкина, Малышева, Красноармейской, Тургенева и Первомайской.

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