«Академическая-2» в новосибирском Академгородке заработает в 2019 году

Подстанция «Новая Академическая» («Академическая-2») в Советском районе Новосибирска будет введена в эксплуатацию в первом полугодии 2019 года. Сообщение об этом размещено на сайте правительства Новосибирской области.

По данным сайта, комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности РФ, под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова согласовала передачу властям Новосибирской области полномочий по управлению и распоряжению земельным участком площадью 7,6 тыс. кв. м. На нем расположена недостроенная подстанция 110 кВ «Новая Академическая».

Как сообщали Sibnovosti.ru, «Академическая-2» мощностью 63 МВт должна заменить подстанцию «Академическую» мощностью 36 МВт. Реализация проекта стоимостью 327 млн руб. фактически завершилось в 2011 году, но объект так и не был введен в эксплуатацию из-за споров правительства области Сибирского отделения РАН и Росимущества относительно законности строительства на этом участке. СО РАН настаивало на сносе подстанции, подав иск в новосибирский арбитражный суд.

В ноябре прошлого года областное правительство, СО РАН и Сибирское территориальное управление Федерального агентства научных организаций (ФАНО) договорились о передаче подстанции.