Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кедми: Вытесняя РФ с рынка, США получили «смертельный удар»
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Как звезды с детьми провели майские праздники
Как выглядит типичный английский дом (фото)
Ксения Собчак стала копией матери
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
А кто их пустит?: ответ РФ на планы Астаны открыть порты для США
В ФРГ ответили украинскому послу о Крыме
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
СМИ сообщают причину падения истребителя РФ в Сирии
Киев решил вернуть миллионы живущих в РФ украинцев
Ксения Собчак стала копией матери
Натали рассказала о пластике
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Самые удивительные небоскребы планеты
Фоторепортажи
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
15Сделать деньги
13:18 (мск), источник: Sibnovosti.ru

«Академическая-2» в новосибирском Академгородке заработает в 2019 году

Земельный участок подстанции передан Новосибирской области.

Подстанция «Новая Академическая» («Академическая-2») в Советском районе Новосибирска будет введена в эксплуатацию в первом полугодии 2019 года. Сообщение об этом размещено на сайте правительства Новосибирской области.

По данным сайта, комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности РФ, под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова согласовала передачу властям Новосибирской области полномочий по управлению и распоряжению земельным участком площадью 7,6 тыс. кв. м. На нем расположена недостроенная подстанция 110 кВ «Новая Академическая».

Как сообщали Sibnovosti.ru, «Академическая-2» мощностью 63 МВт должна заменить подстанцию «Академическую» мощностью 36 МВт. Реализация проекта стоимостью 327 млн руб. фактически завершилось в 2011 году, но объект так и не был введен в эксплуатацию из-за споров правительства области Сибирского отделения РАН и Росимущества относительно законности строительства на этом участке. СО РАН настаивало на сносе подстанции, подав иск в новосибирский арбитражный суд.

В ноябре прошлого года областное правительство, СО РАН и Сибирское территориальное управление Федерального агентства научных организаций (ФАНО) договорились о передаче подстанции.

В октябре прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче центральной клинической больницы СО РАН, которая находилась в ведомстве ФАНО, в госсобственность Новосибирской области.

Все новости региона
Музеи Красноярского края выставят экспозиции на ВДНХ
В Сирии разбился российский истребитель
Не сочтите за труд: кто получает работу, о которой мечтают все
Роструд напомнил о графике праздничных дней на следующей неделе
«Неуд» по рисованию: как чиновники пристрастились к фотошопу
О том, как мы всю жизнь едим насекомых, не подозревая об этом
Почему россияне боятся говорить о своей зарплате
Работа Стивена Хокинга решила парадокс параллельных вселенных
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Шапито, а не игра. «Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ, уступив «Роме» «Ливерпуль» — в финале Лиги чемпионов спустя 11 лет. Клопп — спустя пять. И опять «Ливерпуль», как и его тренер, не выглядит фаворитом предстоящего матча
Авто
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото) Мы привыкли говорить, что китайские автомобили кого-то копируют. Когда-то так оно и было, а в автомобильном мире появился устойчивый термин «китайские клоны»
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова Маленькая наследница певца Вероника впервые появилась на телевидении
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
Названа страна с самым дешевым гражданством
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
6 неожиданных модных сочетаний цветов, которые нам понравились Черный + красный, белый + голубой, розовый + красный – старая и новая классика, которая бросается на тебя с каждой витрины магазина
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь