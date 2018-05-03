«Академическая-2» в новосибирском Академгородке заработает в 2019 году
Земельный участок подстанции передан Новосибирской области.
Земельный участок подстанции передан Новосибирской области.
Подстанция «Новая Академическая» («Академическая-2») в Советском районе Новосибирска будет введена в эксплуатацию в первом полугодии 2019 года. Сообщение об этом размещено на сайте правительства Новосибирской области.
По данным сайта, комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности РФ, под руководством первого
Как сообщали Sibnovosti.ru, «Академическая-2» мощностью 63 МВт должна заменить подстанцию «Академическую» мощностью 36 МВт. Реализация проекта стоимостью 327 млн руб. фактически завершилось в 2011 году, но объект так и не был введен в эксплуатацию
В ноябре прошлого года областное правительство, СО РАН и Сибирское территориальное управление Федерального агентства научных организаций (ФАНО) договорились о передаче подстанции.
В октябре прошлого года