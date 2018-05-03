Подрядчик оценил состояние домов на Ветлужской и Подлесной в Перми

В Перми подрядная организация завершила обследование домов на улице Подлесной и Ветлужской, состояние которых давно вызывает опасение у местных властей. По информации краевого Фонда капремонта, техническое состояние домов оценивается как ограниченно работоспособное, но выявлены трещины в несущих стенах.

Так, по дому на Подлесной, 3а проектная документация предусматривает капитальный ремонт крыши, фасада и несущих конструкций, по дому на Ветлужской, 66 — капитальный ремонт крыши, фасада (включая его утепление), а также несущих конструкций.

«ФедералПресс» напоминает, что с начала года в Перми снесли 19 аварийных домов. Их жители получили новые квартиры или выкупную стоимость. Городское управления жилищных отношений планирует до конца года снести еще 29 домов за счет бюджета и продолжать снос расселенных домов за счет инвесторов.