Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кедми: Вытесняя РФ с рынка, США получили «смертельный удар»
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Татьяна Навка показала архивные фото старшей дочери
В глубинке нашли женщину-двойника Трампа (фото)
Бруклин Бекхэм встречается с 28-летней танцовщицей
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
А кто их пустит?: ответ РФ на планы Астаны открыть порты для США
В ФРГ ответили украинскому послу о Крыме
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
СМИ: в Сирии разбился российский истребитель - кадры
Киев решил вернуть миллионы живущих в РФ украинцев
Юлия Самойлова выступит на «Евровидении» в странном платье
Бруклин Бекхэм встречается с 28-летней танцовщицей
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Самые удивительные небоскребы планеты
Фоторепортажи
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
15Сделать деньги
13:16 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Подрядчик оценил состояние домов на Ветлужской и Подлесной в Перми

ПЕРМЬ, 3 мая, ФедералПресс. ООО «Стройдиагностика» разработает смету капремонта.

В Перми подрядная организация завершила обследование домов на улице Подлесной и Ветлужской, состояние которых давно вызывает опасение у местных властей. По информации краевого Фонда капремонта, техническое состояние домов оценивается как ограниченно работоспособное, но выявлены трещины в несущих стенах.

Так, по дому на Подлесной, 3а проектная документация предусматривает капитальный ремонт крыши, фасада и несущих конструкций, по дому на Ветлужской, 66 — капитальный ремонт крыши, фасада (включая его утепление), а также несущих конструкций.

«ФедералПресс» напоминает, что с начала года в Перми снесли 19 аварийных домов. Их жители получили новые квартиры или выкупную стоимость. Городское управления жилищных отношений планирует до конца года снести еще 29 домов за счет бюджета и продолжать снос расселенных домов за счет инвесторов.

Ежегодно на расселение аварийных домов в Перми выделяется порядка 1 млрд рублей.

Все новости региона
Крутое пике для Цыденова. В Бурятии началась затяжная электоральная гонка
В Сирии разбился российский истребитель
Роструд напомнил о графике праздничных дней на следующей неделе
Не сочтите за труд: кто получает работу, о которой мечтают все
«Неуд» по рисованию: как чиновники пристрастились к фотошопу
О том, как мы всю жизнь едим насекомых, не подозревая об этом
Почему россияне боятся говорить о своей зарплате
Работа Стивена Хокинга решила парадокс параллельных вселенных
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Шапито, а не игра. «Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ, уступив «Роме» «Ливерпуль» — в финале Лиги чемпионов спустя 11 лет. Клопп — спустя пять. И опять «Ливерпуль», как и его тренер, не выглядит фаворитом предстоящего матча
Авто
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото) Мы привыкли говорить, что китайские автомобили кого-то копируют. Когда-то так оно и было, а в автомобильном мире появился устойчивый термин «китайские клоны»
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова Маленькая наследница певца Вероника впервые появилась на телевидении
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
Названа страна с самым дешевым гражданством
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
6 неожиданных модных сочетаний цветов, которые нам понравились Черный + красный, белый + голубой, розовый + красный – старая и новая классика, которая бросается на тебя с каждой витрины магазина
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь