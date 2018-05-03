Срок работ по обеспечению безопасности Крымского моста сдвинут на 19 месяцев

Контракт предусматривает проведение инженерных изысканий, проектирование и оснащение моста инженерно-техническими системами обеспечения безопасности. Ранее планировалось, что соответствующие работы на автодорожной части моста будут завершены 30 апреля текущего года, на железнодорожной части — к 1 декабря 2019 г.

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Также сдвинут срок выполнения работ по обеспечению безопасности автомобильных подходов к мосту — с 30 апреля на 30 сентября 2018 г.

Крымский мост соединит полуостров с материковой частью России. Он состоит из двух параллельных мостов — автомобильного и железнодорожного длиной по 19 км каждый. Движение легковых автомобилей и автобусов по Крымскому мосту откроется в мае, грузовиков — осенью. Поезда планируется запустить в декабре 2019 г.

Генподрядчик строительства Крымского моста — компания «Стройгазмонтаж» миллиардера Аркадия Ротенберга. Стоимость контракта — 222,5 млрд руб., с учетом затрат заказчика — почти 228 млрд руб.

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