Цены на АЗС Москвы на предпраздничной неделе в среднем выросли почти на 70 копеек

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Согласно данным Московской топливной ассоциации (МТА) на 3 мая, бензин Аи-92 подорожал на 69 коп., до 39,9 руб. за литр, Аи-95 — на 64 коп., до 43,07 руб./литр.

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Цены на топливо подняли все без исключения собственники АЗС в столице.

Самые высокие цены на Аи-92 отмечаются на заправках «Астра-АЗС» — 40,99 руб./л и «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукта» — 40,65 руб./л, на Аи-95 — у того же «ЛУКОЙЛа» — 43,95 руб./л и «Петрол Комплекса» — 43,89 руб./л.

Дизтопливо за неделю в среднем подорожало на 67 коп., до 41,61 руб./литр. Дороже всего продает топливо «Татнефть-АЗС-Запад» — по 43,29 руб./л.

По словам главы «Российского топливного союза» (РТС), в который входит МТА, Евгения Аркуши, рост розничных цен на все виды топлива связан с тем, что перед этим на несколько тысяч рублей за тонну выросли оптовые цены, причем не только биржевые, но и мелкооптовые. «Это привело к тому, что работать по существующим розничным ценам по всем видам топлива стало неэффективно, эффективность стала отрицательной. Это естественно подтолкнуло вверх розницу», — пояснил он «Интерфаксу».

Собеседник добавил, что среди розничных трейдеров царят панические настроения, так как оптовые цены настолько быстро растут без видимых внешних причин, что объяснить это невозможно.

Это наводит на мысль о том, что наступил период безвластия. Никаких решений не принимается, чтобы обуздать такой рост цен. Евгений Аркуша Глава «Российского топливного союза»