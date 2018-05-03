С 1 июля предприятия Башкирии перейдут на онлайн-кассы
Как сообщает пресс-служба ФСН Башкирии, с 1 июля предприятия, которые работают на патентной системе налогообложения и вмененном налоге, должны использовать онлайн-кассы. Под закон попадают и интернет-магазины.
В республике онлайн-кассы должны установить еще около 9 тысяч бизнесменов. Уже пользуются ими 12 тысяч юридических лиц и предпринимателей. При этом некоторые фирмы в сфере услуг и торговли получают отсрочку до 2019 года. Однако это не касается точек общепита. За внедрение новых аппаратов владельцам предприятий полагается компенсация, при условии, что они не затянут с установкой.
За отказ от использования онлайн-касс на юридических лиц налагается штраф от 30 тысяч рублей, для предпринимателей — от 10 тысяч рублей. Точный размер взыскания будет зависеть от суммы выручки.