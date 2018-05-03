Cambridge Analytica нашла выход

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Компания Cambridge Analytica (CA), которая в середине марта оказалась в центре громкого скандала с несанкционированным использованием личных данных почти 87 млн пользователей Facebook, объявила о своем закрытии и начале процедуры банкротства. При этом компания настаивает на своей невиновности, считая себя жертвой развернутой СМИ кампании по дискредитации и, судя по всему, собирается продолжать работу, но уже под другим названием.

Компания Cambridge Analytica, подразделение частной британской компании SCL Elections, специализирующейся на сборе и анализе данных, заявила о прекращении своей деятельности и предупредила о начале в ближайшее время процедуры банкротства сначала в отношении британских операций, а затем и американских. Как отмечается в заявлении, в последние месяцы в отношении CA выдвигались «многочисленные необоснованные обвинения», ее «обливали грязью за действия, которые не только являются законными, но и широко используются в качестве стандартного приема в онлайн-рекламе, как в политической, так и в коммерческой сфере».

Компания отмечает, что все эти обвинения — «информационная осада со стороны СМИ» — привели к тому, что CA лишилась практически всех клиентов и поставщиков, поэтому продолжать работу нецелесообразно.

То, что все к этому идет, стало понятно еще в середине марта, когда название Cambridge Analytica всплыло в связи со скандалом об утечке личных данных более 87 млн пользователей Facebook. Созданная в 2013 году CA занималась сбором и анализом личных данных пользователей, оценивая их предпочтения для разработки эффективной политической и коммерческой рекламы. Для сбора данных в Facebook использовалось приложение thisisyourdigitallife, что-то вроде теста на определение типа личности, разработанного научным сотрудником Кембриджского университета Александром Коганом. Facebook дал господину Когану разрешение на проведение теста в соцсети только потому, что его целью значились научные исследования. Тест прошли более 300 тыс. пользователей, и как выяснилось, в распоряжении автора теста оказались данные профилей не только этих людей, но и их друзей, а потом они были переданы (или проданы) CA.

Обширная информация, содержащаяся в профилях, — интересы, увлечения, политические взгляды, посещаемые места и т. п. — позволяет создать подробный портрет среднестатистического избирателя и с учетом имеющихся данных предлагать ему эффективную рекламу или пытаться влиять на его мнение в выборе политических кандидатов.

СМИ утверждали, что эти методики CA применяла в ходе предвыборных кампаний разного уровня в США. Например, она оказывала услуги кандидатам в президенты на последних выборах в США Бену Карсону и Теду Крузу, а после того, как они выбыли из президентской гонки, CA работала с предвыборным штабом Дональда Трампа. Правда, сама CA настаивает на том, что не использовала полученные данные пользователей Facebook во время президентской гонки.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/sgYqdeP2a-4?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Набирая обороты, скандал с утечкой данных нанес серьезный удар по Facebook, в отношении которого подано несколько исков и начаты расследования в разных странах. Глава соцсети Марк Цукерберг был вынужден давать показания в Конгрессе США по поводу политики защиты данных пользователей, и ему еще предстоит дать ответ Еврокомиссии и британскому парламенту, власти ряда стран пригрозили заблокировать доступ к Facebook. В результате соцсеть, капитализация которой на фоне этого скандала сократилась на $65 млрд, пересмотрела свою политику в отношении защиты личных данных в сторону ужесточения.

В самой CA с конца марта были отстранены от работы несколько руководителей. В частности, генеральный директор Александр Никс лишился должности после того, как телеканал Channel 4 показал сюжет, в котором господин Никс, думая, что общается с заказчиками, признается журналистам, что для эффективной работы CA в ходе избирательных кампаний он готов был пойти на все, даже давать взятки, нанимать проституток и т. п. После показа этого сюжета CA обвинила телеканал в организации провокаций с целью поймать представителей компании на чем-то незаконном и заявила о своей невиновности.

CA пригласила королевского адвоката Джулиана Мэлинза для проведения независимого расследования и проверки обоснованности обвинений, в частности, в связи с незаконным использованием данных пользователей Facebook, а также множества других. Отчет господина Мэлинза опубликован одновременно с заявлением CA о прекращении работы. Главный вывод, который делает юрист, — выдвигаемые в отношении CA обвинения не имеют под собой никаких оснований, не подкрепляются никакими фактами. Но руководство CA отмечает, что, даже будучи уверенными в том, что они действовали этично и законно — и это подтверждается расследованием господина Мэлинза — они приняли решение о прекращении деятельности компании ввиду «утраты деловых возможностей» и «отсутствия реальных альтернатив». При этом CA, несмотря на «шаткое финансовое положение, намерена в полном объеме выполнить свои обязательства перед сотрудниками» и выплатить им все положенные пособия и зарплату.

Между тем есть основания полагать, что CA не исчезнет после процедуры банкротства, а продолжит работать, но уже под новым именем.

Во всяком случае, как следует из британского официального реестра компаний и организаций Companies House, по тому же адресу, где зарегистрирована SCL Elections, находится компания Emerdata Limited. Она была учреждена в середине 2017 года, но до конца марта, то есть до пика скандала с CA, практически ничего не делала, а сейчас работает вовсю. В конце марта главой Emerdata был назначен Александр Тэйлор, уволенный из CA в разгар скандала. В число топ-менеджеров Emerdata входят еще несколько представителей руководства закрываемой CA. И заявленное в реестре направление работы Emerdata совпадает с CA, то есть обработка и анализ данных и связанная с этим деятельность.