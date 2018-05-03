Правительство запускает интернет-магазин госзакупок

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Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о запуске Единого агрегатора торговли (ЕАТ) — речь идет о создании интернет-магазина для госзакупок малого объема. Цель проекта — увеличить предложение для госзаказчиков при закупках стандартных рыночных товаров, а также нарастить конкуренцию поставщиков в этой области. Реализацией проекта займется «дочка» «Ростеха» — компания «РТ-Проектные технологии», уже вовлеченная в работы по IT-обеспечению госзакупок.

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Как говорится в справке Минфина к распоряжению, ФЗ-44 «О контрактной системе», заказчики вправе осуществлять небольшие закупки у единственного поставщика без проведения конкурсов. Потолок закупок малого объема укладывается в интервал 100−400 тыс. руб. в зависимости от их целей. «Чтобы расширить для субъектов предпринимательства возможности предлагать свои товары, работы, услуги заказчикам, подписанным распоряжением принято решение о реализации пилотного проекта по созданию единого агрегатора торговли — специального информационного ресурса для госзакупок малого объема», — отмечает Минфин. Поставщики смогут выставлять товар на продажу в самом агрегаторе. Им будет необходимо указать основные характеристики товара, цену и условия поставки.

Предполагается, что агрегатор будет консолидировать информацию об имеющемся предложении стандартизованных товаров (наиболее распространенный пример — канцелярские принадлежности, мебель, офисная техника), а заказчик сможет выбирать наиболее качественный товар по оптимальной цене.

К закупкам в этом «интернет-магазине» предполагается допустить заказчиков, зарегистрированных в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС). При этом ассортимент будет формироваться за счет предложений потенциальных поставщиков с использованием в том числе других информационных систем — агрегатор будет использовать информацию о товарах, работах, услугах, содержащуюся в каталоге товаров, работ и услуг единой информсистемы госзакупок (ЕИС). Также агрегатор будет вести реестр осуществленных закупок.

По оценке исполнителя проекта «Ростех — проектные технологии» (занимается развитием и эксплуатацией единой информационной системы в сфере закупок — ЕИС, является разработчиком информационно-аналитической системы (ИАС) мониторинга и контроля закупок лекарств), в 2017 году объем малых закупок составил 0,67 трлн руб., это около 10% госзаказа. При этом для таких закупок до сих пор отсутствуют инструменты эффективного мониторинга, сбора и анализа данных о фактических ценах на товары, работы и услуги, «фактически сегодня малые закупки на общую сумму 700 млрд происходят не на конкурентной основе с единым поставщиком и без регистрации сделок в ЕИС». «Наша задача — создать механизм контроля, удобный как для потребителя, так и для тех, кто должен контролировать прозрачность сделки», — рассказал заместитель генерального директора ГК «Ростех» Александр Назаров. По его словам, ЕАТ — это информационно-аналитическая поисковая система, агрегирующая цену на товары, работы и услуги (ТРУ) из всех публичных источников, включая региональные магазины и порталы поставщиков субъектов.

«Сопоставляя ТРУ и оценивая их посредством идентификации через глубокий классификатор-каталог и price comparison system, ЕАТ выстраивает ТРУ по группировкам от наименьшей цены к наивысшей, — говорит господин Назаров.

— «Это дает возможность заказчикам приобретать ТРУ по наилучшим (наименьшим) ценам с занесением в каталог ТРУ достоверных, рыночных, выбранных на конкурентной основе цен для передачи в ЕИС».

При отсутствии товаров в ЕАТ или наличии на рынке лучших предложений заказчики сохранят право закупить их без агрегатора — но заказчик будет обязан транслировать в размещенный на ЕАТ реестр закупок данные о такой закупке. Также ЕАТ будет в автоматизированном режиме работать с корпорацией малых и средних предпринимателей для «оповещения и привлечения к госзакупкам субъектов МСП вне зависимости от того, в каком регионе они зарегистрированы». «Важно, что заказчики, осуществляющие закупки с использованием ЕАТ, не будут платить за предоставляемые ЕАТ сервисы. Аккредитация для поставщиков также бесплатная.

«Таким образом, общий объем затрат государства на создание и поддержку системы равен нулю», — говорит Александр Назаров.

Согласно распоряжению Белого дома, участие в «пилоте» будет добровольным с 1 июля 2018 года, обязательным для госзакупок федеральных органов исполнительной власти применение агрегатора станет 1 ноября 2018 года. Во время подготовки пилотного проекта глава федерального казначейства Роман Артюхин отмечал, что «малые» закупки составляют существенную часть госзаказа и «не находятся в системе цифрового пространства». «Этот сегмент должен находиться в цифровом пространстве», — говорил он.

По словам источников «Ъ» среди операторов рынка размещения госзаказа, идея единого агрегатора является объединением предложений «Ростеха» и московской системы обеспечения госзакупок, и на рынке ее рассматривают как конкурента электронным торговым площадкам — они также в последние годы запускали аналогичные сервисы, в том числе и межрегиональные. Впрочем, как говорит собеседник «Ъ» в руководстве одной из ЭТП, «в условиях поддержки ЕАТ федеральными властями сопротивляться бессмысленно, будем встраиваться».