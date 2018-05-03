Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
А кто пустит?: в Рунете ответили на план Астаны открыть порты США
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Родители делятся в соцсетях своими снимками до и после появления детей
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Земфира и Литвинова вместе прогулялись по Москве
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
А кто пустит?: в Рунете ответили на план Астаны открыть порты США
В ФРГ ответили украинскому послу о Крыме
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
Позор: Сотникова поругалась с работником аэропорта
«Плетки не хватает»: Наталья Подольская примерила дерзкий образ
Лайфхак: что делать, если ты забыла воспользоваться дезодорантом
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
10 городов России, сумевших себя подать
Фоторепортажи
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
19:04 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Правительство запускает интернет-магазин госзакупок

Данные о стандартных товарах соберет общероссийский агрегатор.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о запуске Единого агрегатора торговли (ЕАТ) — речь идет о создании интернет-магазина для госзакупок малого объема. Цель проекта — увеличить предложение для госзаказчиков при закупках стандартных рыночных товаров, а также нарастить конкуренцию поставщиков в этой области. Реализацией проекта займется «дочка» «Ростеха» — компания «РТ-Проектные технологии», уже вовлеченная в работы по IT-обеспечению госзакупок.

Читайте также
Минфин согласился на уступки участникам госзакупок

Как говорится в справке Минфина к распоряжению, ФЗ-44 «О контрактной системе», заказчики вправе осуществлять небольшие закупки у единственного поставщика без проведения конкурсов. Потолок закупок малого объема укладывается в интервал 100−400 тыс. руб. в зависимости от их целей. «Чтобы расширить для субъектов предпринимательства возможности предлагать свои товары, работы, услуги заказчикам, подписанным распоряжением принято решение о реализации пилотного проекта по созданию единого агрегатора торговли — специального информационного ресурса для госзакупок малого объема», — отмечает Минфин. Поставщики смогут выставлять товар на продажу в самом агрегаторе. Им будет необходимо указать основные характеристики товара, цену и условия поставки.

Предполагается, что агрегатор будет консолидировать информацию об имеющемся предложении стандартизованных товаров (наиболее распространенный пример — канцелярские принадлежности, мебель, офисная техника), а заказчик сможет выбирать наиболее качественный товар по оптимальной цене.

К закупкам в этом «интернет-магазине» предполагается допустить заказчиков, зарегистрированных в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС). При этом ассортимент будет формироваться за счет предложений потенциальных поставщиков с использованием в том числе других информационных систем — агрегатор будет использовать информацию о товарах, работах, услугах, содержащуюся в каталоге товаров, работ и услуг единой информсистемы госзакупок (ЕИС). Также агрегатор будет вести реестр осуществленных закупок.

По оценке исполнителя проекта «Ростех — проектные технологии» (занимается развитием и эксплуатацией единой информационной системы в сфере закупок — ЕИС, является разработчиком информационно-аналитической системы (ИАС) мониторинга и контроля закупок лекарств), в 2017 году объем малых закупок составил 0,67 трлн руб., это около 10% госзаказа. При этом для таких закупок до сих пор отсутствуют инструменты эффективного мониторинга, сбора и анализа данных о фактических ценах на товары, работы и услуги, «фактически сегодня малые закупки на общую сумму 700 млрд происходят не на конкурентной основе с единым поставщиком и без регистрации сделок в ЕИС». «Наша задача — создать механизм контроля, удобный как для потребителя, так и для тех, кто должен контролировать прозрачность сделки», — рассказал заместитель генерального директора ГК «Ростех» Александр Назаров. По его словам, ЕАТ — это информационно-аналитическая поисковая система, агрегирующая цену на товары, работы и услуги (ТРУ) из всех публичных источников, включая региональные магазины и порталы поставщиков субъектов.

«Сопоставляя ТРУ и оценивая их посредством идентификации через глубокий классификатор-каталог и price comparison system, ЕАТ выстраивает ТРУ по группировкам от наименьшей цены к наивысшей, — говорит господин Назаров.

— «Это дает возможность заказчикам приобретать ТРУ по наилучшим (наименьшим) ценам с занесением в каталог ТРУ достоверных, рыночных, выбранных на конкурентной основе цен для передачи в ЕИС».

При отсутствии товаров в ЕАТ или наличии на рынке лучших предложений заказчики сохранят право закупить их без агрегатора — но заказчик будет обязан транслировать в размещенный на ЕАТ реестр закупок данные о такой закупке. Также ЕАТ будет в автоматизированном режиме работать с корпорацией малых и средних предпринимателей для «оповещения и привлечения к госзакупкам субъектов МСП вне зависимости от того, в каком регионе они зарегистрированы». «Важно, что заказчики, осуществляющие закупки с использованием ЕАТ, не будут платить за предоставляемые ЕАТ сервисы. Аккредитация для поставщиков также бесплатная.

«Таким образом, общий объем затрат государства на создание и поддержку системы равен нулю», — говорит Александр Назаров.

Согласно распоряжению Белого дома, участие в «пилоте» будет добровольным с 1 июля 2018 года, обязательным для госзакупок федеральных органов исполнительной власти применение агрегатора станет 1 ноября 2018 года. Во время подготовки пилотного проекта глава федерального казначейства Роман Артюхин отмечал, что «малые» закупки составляют существенную часть госзаказа и «не находятся в системе цифрового пространства». «Этот сегмент должен находиться в цифровом пространстве», — говорил он.

По словам источников «Ъ» среди операторов рынка размещения госзаказа, идея единого агрегатора является объединением предложений «Ростеха» и московской системы обеспечения госзакупок, и на рынке ее рассматривают как конкурента электронным торговым площадкам — они также в последние годы запускали аналогичные сервисы, в том числе и межрегиональные. Впрочем, как говорит собеседник «Ъ» в руководстве одной из ЭТП, «в условиях поддержки ЕАТ федеральными властями сопротивляться бессмысленно, будем встраиваться».

Олег Сапожков

 «Ренова» попросила для себя широкие льготы
«Мы не присоединились к санкциям против России»
Путин заявил, что Россия готова к проведению ЧМ-2018
В России может появиться новый налог
Как американцы собирались жить после завоевания Советским Союзом
В США провели испытания «гравитационной» ядерной бомбы
Названа страна с лучшим в мире качеством воздуха
Эксперты прокомментировали версию крушения Су-30СМ в Сирии
О том, как мы всю жизнь едим насекомых, не подозревая об этом
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Сборная России внесла в начальную заявку на ЧМ 17 хоккеистов Россияне в пятницу открывают турнир матчем против сборной Франции
Авто
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото) Первое время новые седельные тягачи будут выпускаться ограниченными партиями, хотя портфель заказов на ближайшие месяцы уже сформирован
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова Маленькая наследница певца Вероника впервые появилась на телевидении
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Эксперты рассказали, сколько нужно копить на ипотеку
В Шереметьево открыли новый терминал
Леди
6 неожиданных модных сочетаний цветов, которые нам понравились Черный + красный, белый + голубой, розовый + красный – старая и новая классика, которая бросается на тебя с каждой витрины магазина
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь