В Германии началось строительство участка «Северного потока-2»
Строительство первого сухопутного участка газопровода «Северный поток-2» началось в Германии.
Строительство первого сухопутного участка газопровода «Северный поток-2» началось в Германии.
На побережье Балтийского моря, в районе города Лубмин, на площади в шесть гектаров начались земляные работы и работы по закладке фундамента, там должны быть построены приемная станция газопровода и другие технические сооружения. В Лубмине также находится точка выхода на берег газопровода «Северный поток».
«Северный поток-2» — проект «Газпрома», в нем также участвуют немецкие компании Uniper и Wintershall,
Яна Рождественская
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