В Германии началось строительство участка «Северного потока-2»

На побережье Балтийского моря, в районе города Лубмин, на площади в шесть гектаров начались земляные работы и работы по закладке фундамента, там должны быть построены приемная станция газопровода и другие технические сооружения. В Лубмине также находится точка выхода на берег газопровода «Северный поток».

«Северный поток-2» — проект «Газпрома», в нем также участвуют немецкие компании Uniper и Wintershall, англо-голландская Shell, французская Engie и австрийская OMV. Строительство газопровода длиной более 1200 км и мощностью 55 млрд кубометров газа в год должно завершиться к концу следующего года. Разрешение на строительство газопровода уже выдали Германия и Финляндия, еще необходимо получить одобрение от властей России, Швеции и Дании. При этом представитель компании Nord Stream заявил Deutsche Welle, что в компании уверены в том, что все необходимые разрешения будут получены.