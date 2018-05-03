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16:26 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В Германии началось строительство участка «Северного потока-2»

Строительство первого сухопутного участка газопровода «Северный поток-2» началось в Германии.

Источник: РИА "Новости"

На побережье Балтийского моря, в районе города Лубмин, на площади в шесть гектаров начались земляные работы и работы по закладке фундамента, там должны быть построены приемная станция газопровода и другие технические сооружения. В Лубмине также находится точка выхода на берег газопровода «Северный поток».

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«Северный поток-2» — проект «Газпрома», в нем также участвуют немецкие компании Uniper и Wintershall, англо-голландская Shell, французская Engie и австрийская OMV. Строительство газопровода длиной более 1200 км и мощностью 55 млрд кубометров газа в год должно завершиться к концу следующего года. Разрешение на строительство газопровода уже выдали Германия и Финляндия, еще необходимо получить одобрение от властей России, Швеции и Дании. При этом представитель компании Nord Stream заявил Deutsche Welle, что в компании уверены в том, что все необходимые разрешения будут получены.

Яна Рождественская

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