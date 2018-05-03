Во ВШЭ оценили план Вексельберга по господдержке «Реновы»
Виктор Вексельберг обратился к правительству России с предложениями по «спасению» его предприятия от американских санкций.
Виктор Вексельберг обратился к правительству России с предложениями по «спасению» его предприятия от американских санкций.
Экономист из Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Евгений Андреев рассказал «Шторму» о негативных последствиях для экономики России в случае, если предложения владельцев подпавших под антироссийские санкции крупных компаний, например «Реновы», будут приняты в правительстве. Как писал «Коммерсантъ», миллиардер Виктор Вексельберг
«Вы знаете, что это оправданно и сформулировано для кабинета министров, поэтому я рекомендую обращаться туда. Тема прорабатывается именно в правительстве, никаких решений пока не принималось», — цитирует РИА Новости
Председатель комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев сказал радиостанции «Говорит Москва», что государство должно протянуть руку помощи «Ренове», однако лишь «с точки зрения возможности государственной поддержки… вовлечения в госзаказ, гособоронзаказ». Идею о запретах «что-либо импортировать’депутат не поддержал. «Я думаю, что российское правительство всегда будет действовать в интересах собственных граждан и экономики», — подчеркнул он.
Россия, как государство с рыночной экономикой, не должно прибегать к подобного рода протекционистским мерам даже в условиях санкций, считает сотрудник НИУ ВШЭ Евгений Андреев. По его мнению, это противоречит принципам «идеального капиталистического мира».
«С точки зрения экономической теории преференции, субсидии и перераспределения такого рода ведут к неэффективности рынков. Это значит, что благосостояние экономики в целом ухудшится, — объяснил экономист. — Да, для “Реновы” ситуация улучшится, но для всех остальных на большую величину ухудшится. То есть суммарный эффект [от принятие таких предложений] в конечном счете отрицательный. Если рассматривать всю экономику, то она также остается в минусе».
Каждая из сторон («Ренова» и государство)
Вместе с тем представитель ВШЭ отметил, что за счет «высоких лоббистских возможностей» «Ренова» может добиться принятия хотя бы части предложенных инициатив. «Думаю, что инициатива по рефинансированию в госбанках иностранных кредитов в качестве своего рода нейтральной идеи, может быть принята. Но более серьезные шаги, например, запрет на импорт иностранной продукции, на сегодняшний день малореальные», — заключил Андреев.
«Ренова» — это группа компаний со
Под удар экономических санкций США 6 апреля попали крупные российские бизнесмены, высокопоставленные госслужащие, а также несколько частных и госкомпаний. Среди них оказалась и компания РУСАЛ, входящая в группу En+, подконтрольную Олегу Дерипаске. В связи с этим акции предприятия упали в цене почти на 50%. Однако в конце месяца стало известно, что Дерипаска согласился снизить свою долю в РУСАЛе ниже 50% акций и покинуть совет директоров компании. Таким образом РУСАЛ может быть выведен
22 апреля в США были заблокированы все банковские счета компании «Ренова» Виктора Вексельберга.