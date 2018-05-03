Во ВШЭ оценили план Вексельберга по господдержке «Реновы»

Источник: РИА "Новости"

Экономист из Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Евгений Андреев рассказал «Шторму» о негативных последствиях для экономики России в случае, если предложения владельцев подпавших под антироссийские санкции крупных компаний, например «Реновы», будут приняты в правительстве. Как писал «Коммерсантъ», миллиардер Виктор Вексельберг из-за американских санкций призвал кабмин рефинансировать в госбанках западные кредиты «Реновы» на сотни миллионов евро под залог подешевевших акций РУСАЛа. Кроме того, он предложил запретить импорт безалкогольных напитков для поддержки своего «Байкал холдинга». В Кремле и Госдуме в целом с одобрением встретили инициативы предпринимателя.

«Вы знаете, что это оправданно и сформулировано для кабинета министров, поэтому я рекомендую обращаться туда. Тема прорабатывается именно в правительстве, никаких решений пока не принималось», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он отказался согласиться с тем, что «Ренова» может пытаться использовать санкции США для получения преференций в России. «Не считаю корректной такую постановку вопроса. Вы считаете, что “Ренова” пользуется ситуацией? “Ренова”, которая подверглась таким незаконным санкциям?» — риторически заметил Песков.

Председатель комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев сказал радиостанции «Говорит Москва», что государство должно протянуть руку помощи «Ренове», однако лишь «с точки зрения возможности государственной поддержки… вовлечения в госзаказ, гособоронзаказ». Идею о запретах «что-либо импортировать’депутат не поддержал. «Я думаю, что российское правительство всегда будет действовать в интересах собственных граждан и экономики», — подчеркнул он.

Россия, как государство с рыночной экономикой, не должно прибегать к подобного рода протекционистским мерам даже в условиях санкций, считает сотрудник НИУ ВШЭ Евгений Андреев. По его мнению, это противоречит принципам «идеального капиталистического мира».

«С точки зрения экономической теории преференции, субсидии и перераспределения такого рода ведут к неэффективности рынков. Это значит, что благосостояние экономики в целом ухудшится, — объяснил экономист. — Да, для “Реновы” ситуация улучшится, но для всех остальных на большую величину ухудшится. То есть суммарный эффект [от принятие таких предложений] в конечном счете отрицательный. Если рассматривать всю экономику, то она также остается в минусе».

Каждая из сторон («Ренова» и государство) по-своему правы, однако претензии корпорации Вексельберга в итоге могут оказаться просто неприемлемыми: «Мотивация компаний, в том числе “Реновы”, заключается в том, что “мы не виноваты в этих санкциях, и поэтому все затраты, которые мы несем из-за них, должны быть каким-то образом нам компенсированы”. Но за счет чего государство все это может компенсировать?.. Получается, что ставится вопрос о перераспределении доходов в обществе».

Позиция государства, которое пока не принимает такие предложения, совершенно логична, считает Андреев, поскольку в России все, включая рядовых граждан и компании, в той или иной мере пострадали из-за санкций, и справедливо возмущение в духе «почему одним должны компенсировать издержки, а другим — нет».

Вместе с тем представитель ВШЭ отметил, что за счет «высоких лоббистских возможностей» «Ренова» может добиться принятия хотя бы части предложенных инициатив. «Думаю, что инициатива по рефинансированию в госбанках иностранных кредитов в качестве своего рода нейтральной идеи, может быть принята. Но более серьезные шаги, например, запрет на импорт иностранной продукции, на сегодняшний день малореальные», — заключил Андреев.

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«Ренова» — это группа компаний со штаб-квартирой в Москве. В корпорацию входят предприятия разных профилей, включая банки, телекоммуникационные и химические предприятия, а также компании, занимающихся строительством энергоблоков атомных АЭС. Чистая прибыль «Реновы» в первом полугодии 2017 года составила 184 миллиона долларов.

Под удар экономических санкций США 6 апреля попали крупные российские бизнесмены, высокопоставленные госслужащие, а также несколько частных и госкомпаний. Среди них оказалась и компания РУСАЛ, входящая в группу En+, подконтрольную Олегу Дерипаске. В связи с этим акции предприятия упали в цене почти на 50%. Однако в конце месяца стало известно, что Дерипаска согласился снизить свою долю в РУСАЛе ниже 50% акций и покинуть совет директоров компании. Таким образом РУСАЛ может быть выведен из-под действия ограничений, которые направлены против российских олигархов. 2 мая цена акции РУСАЛА отыграла почти все потери от краха, произошедшего 6 апреля.

22 апреля в США были заблокированы все банковские счета компании «Ренова» Виктора Вексельберга.