В Минэнерго РФ рассчитывают запустить крымские ТЭС до ноября

Источник: РИА "Новости"

«Те сроки предварительные по станциям, и то, что мы в правительство сейчас, скорее всего, корректировку будем заносить, это будет октябрь-ноябрь. Первые блоки в октябре где-то ввод в эксплуатацию, вторые блоки — ноябрь. А может, и быстрее», — сказал Черезов, отвечая на вопрос журналиста.

Ранее сообщалось, что Минэнерго направило в правительство РФ предложения по пересмотру сроков запуска ТЭС в Крыму в рамках выполнения поручения вице-премьера Дмитрия Козака. В компании «Технопромэкспорт» поясняли, что сроки запуска второй очереди переносятся на начало осени из-за неготовности сопутствующей инфраструктуры.

Входящая в «Ростех» компания ООО «ВО «Технопромэкспорт» ведет в Крыму строительство Балаклавской и Таврической ТЭС мощностью 470 МВт каждая. Согласно постановлению правительства РФ, плановые сроки ввода в эксплуатацию первых двух энергоблоков на обеих ТЭС мощностью по 235 МВт каждый — 19 мая 2018 года, вторых аналогичных блоков — 18 июня. Глава Минэнерго РФ Александр Новак в марте подтвердил президенту Владимиру Путину, что первые блоки запустят по графику, в конце мая.