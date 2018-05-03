В Минэнерго РФ рассчитывают запустить крымские ТЭС до ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости Крым. Ввести в эксплуатацию вторую очередь Таврической ТЭС в Симферополе и Балаклавской ТЭС в Севастополе предварительно планируется в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости Крым. Ввести в эксплуатацию вторую очередь Таврической ТЭС в Симферополе и Балаклавской ТЭС в Севастополе предварительно планируется в
«Те сроки предварительные по станциям, и то, что мы в правительство сейчас, скорее всего, корректировку будем заносить, это будет
Ранее сообщалось, что Минэнерго направило в правительство РФ предложения по пересмотру сроков запуска ТЭС в Крыму в рамках выполнения поручения
Входящая в «Ростех» компания ООО «ВО «Технопромэкспорт» ведет в Крыму строительство Балаклавской и Таврической ТЭС мощностью 470 МВт каждая. Согласно постановлению правительства РФ, плановые сроки ввода в эксплуатацию первых двух энергоблоков на обеих ТЭС мощностью по 235 МВт каждый — 19 мая 2018 года, вторых аналогичных блоков — 18 июня. Глава Минэнерго РФ Александр Новак в марте подтвердил президенту Владимиру Путину, что первые блоки запустят по графику, в конце мая.
В 2015 году «Ростех» получил 25 миллиардов рублей бюджетных субсидий на строительство крымских ТЭС. Причем, согласно правилам предоставления субсидий, за каждый день просрочки запуска ТЭС «Ростех» заплатит пени в 2 миллиона рублей. За нарушение других сроков проектирования и строительства госкорпорации установлены пени в размере от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей за каждый день просрочки. Таким образом, перенос сроков ввода в эксплуатацию ТЭС позволит «Ростеху» избежать штрафов.