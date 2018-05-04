Приморские туристы: шесть тысяч китайцев и восемь мексиканцев ...

Источник: РИА "Новости"

Упрощенным визовым режимом воспользовались 9023 иностранных гражданина из 14 стран, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Минвостокразвития. Самыми активными стали жители КНР (около 6,2 тысячи человек) и Японии (почти 2,6 тысячи человек).

«Иностранные инвесторы и туристы смогут быстро, без проволочек и бесплатно оформить электронную визу и прибыть в Приморский край, на Камчатку и Сахалин», отметил Александр Галушка, Министр РФ по развитию Дальнего Востока.

Также по электронной визе прибыли 118 граждан Сингапура, 32 гражданина Индии, 16 граждан КНДР, 12 граждан Саудовской Аравии, 9 граждан Бахрейна, 8 граждан Мексики, 6 граждан Турции, по 4 гражданина Алжира и Ирана, 3 гражданина ОАЭ, по 2 гражданина из Кувейта и Марокко.

Отметим, что выдано более 13,5 тысяч электронных виз гражданам 18 стран.