Жительница Владивостока едва не лишилась салона красоты из-за долгов по налогам

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу судебных приставов, должнице было вручено постановление о возбуждении исполнительного производства и дано 5 дней на оплату долгов. Однако по истечению данного срока задолженность гражданка С. так и не выплатила.

Судебный пристав-исполнитель установил, что в собственности неплательщицы находится салон красоты. Выехав по адресу салона, работники отдела судебных приставов по Советскому району арестовали имущество, находящееся в салоне красоты.