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04:00 (мск), источник: Вести Приморье

Жительница Владивостока едва не лишилась салона красоты из-за долгов по налогам

Жительница Владивостока, гражданка С., задолжала по налогам и сборам сумму в размере более 100 тысяч рублей. Исполнительное производство о взыскании долга было в распоряжении судебных приставов.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу судебных приставов, должнице было вручено постановление о возбуждении исполнительного производства и дано 5 дней на оплату долгов. Однако по истечению данного срока задолженность гражданка С. так и не выплатила.

Судебный пристав-исполнитель установил, что в собственности неплательщицы находится салон красоты. Выехав по адресу салона, работники отдела судебных приставов по Советскому району арестовали имущество, находящееся в салоне красоты.

На следующий день гражданка С. погасила сумму долга в размере 104 тысяч рублей, а также исполнительский сбор в размере 7 тысяч рублей.

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