ЦБ переведет систему передачи платежей на блокчейн в 2019 году

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Предполагается, что блокчейн поднимет уровень защиты финансовых трансакций и обеспечит их максимальную прозрачность: данные из распределенного реестра удалить невозможно, а информация будет обновляться автоматически. Такая мера значительно повысит интерес к российскому аналогу SWIFT, коим является система.

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«Применение технологии блокчейн, несомненно, повысит уровень защиты СПФС по отношению к хакерским атакам. Это особенно актуально с учетом того, что ряд банков, в том числе и российский “Глобэкс”, стали жертвами хакерских атак через систему SWIFT», — считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Как сообщили в пресс-службе ЦБ, стоимость одного сообщения через СПФС составляет около 1,5−2 рублей, в то время как тариф на передачу через SWIFT варьируется в районе €0,03−0,05.