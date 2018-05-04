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04:05 (мск), источник: Известия

ЦБ переведет систему передачи платежей на блокчейн в 2019 году

Центробанк планирует перевести Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) на блокчейн в 2019 году. Об этом «Известиям» сообщил источник, близкий к Банку России, а также два банкира, знакомых с ситуацией.

Источник: Reuters

Предполагается, что блокчейн поднимет уровень защиты финансовых трансакций и обеспечит их максимальную прозрачность: данные из распределенного реестра удалить невозможно, а информация будет обновляться автоматически. Такая мера значительно повысит интерес к российскому аналогу SWIFT, коим является система.

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«Применение технологии блокчейн, несомненно, повысит уровень защиты СПФС по отношению к хакерским атакам. Это особенно актуально с учетом того, что ряд банков, в том числе и российский “Глобэкс”, стали жертвами хакерских атак через систему SWIFT», — считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Как сообщили в пресс-службе ЦБ, стоимость одного сообщения через СПФС составляет около 1,5−2 рублей, в то время как тариф на передачу через SWIFT варьируется в районе €0,03−0,05.

Однако пока неизвестно, будет ли Банк России использовать собственную разработку на блокчейне или же существующую платформу Ethereum для СПФС.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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