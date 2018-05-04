Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская, Безрукова, Кожевникова на закрытии ММКФ 2018
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Татьяна Навка показала архивные фото старшей дочери
Кем на самом деле была няня Пушкина Арина Родионовна
Лайфхак: что делать, если ты забыла воспользоваться дезодорантом
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Война в Сирии: Ирану предложено выйти вон, на очереди РФ -эксперт
Моисеева: «Тренер предлагал мне интим четыре раза»
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
«Атлетико» победил «Арсенал» и вышел в финал Лиги Европы
Легенда № 61. Гекдениз Карадениз объявил о завершении карьеры
Не узнать: Кристина Агилера сильно поправилась
Земфира и Литвинова вместе прогулялись по Москве
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Самые удивительные небоскребы планеты
Фоторепортажи
12В тени войны
15Сделать деньги
05:39 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Угольную компанию в Иркутской области оштрафовали на 800 тысяч рублей

На предприятие наложено два административных штрафа.

«Харанутский угольный разрез» оштрафовали на 800 тысяч рублей за вред землям сельскохозяйственного назначения в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления Россельхознадзора.

«В ходе внеплановой проверки на земельном участке площадью 101,7 тыс. кв.м., расположенном в селе Корсук, установлен факт разрушения почвенно-растительного слоя в результате разработки карьера», — говорится в сообщении.

На предприятие наложено два административных штрафа. Нарушения угольная компания должна устранить до июля текущего года.

Все новости региона
Путин утвердил нового начальника красноярской полиции
ЦСР предложил создать единую государственную цифровую платформу
Чехия призналась в производстве и хранении «Новичка»
Как выходцы из России обживают Кипр
Как американцы собирались жить после завоевания Советским Союзом
Владимир Путин уволил пять генералов полиции и СКР
Названа страна с лучшим в мире качеством воздуха
О том, как мы всю жизнь едим насекомых, не подозревая об этом
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Российские хоккеисты матчем с французами стартуют на ЧМ в Дании В составе российской сборной, которую возглавил Илья Воробьев, выступят 11 олимпийских чемпионов
Авто
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото) Первое время новые седельные тягачи будут выпускаться ограниченными партиями, хотя портфель заказов на ближайшие месяцы уже сформирован
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова Маленькая наследница певца Вероника впервые появилась на телевидении
Недвижимость
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Эксперты рассказали, за сколько можно накопить на ипотеку
Из нового терминала «Шереметьево» отправили первый рейс
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Леди
6 неожиданных модных сочетаний цветов, которые нам понравились Черный + красный, белый + голубой, розовый + красный – старая и новая классика, которая бросается на тебя с каждой витрины магазина
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь