Угольную компанию в Иркутской области оштрафовали на 800 тысяч рублей
На предприятие наложено два административных штрафа.
На предприятие наложено два административных штрафа.
«Харанутский угольный разрез» оштрафовали на 800 тысяч рублей за вред землям сельскохозяйственного назначения в Иркутской области. Об этом сообщает
«В ходе внеплановой проверки на земельном участке площадью 101,7 тыс. кв.м., расположенном в селе Корсук, установлен факт разрушения
На предприятие наложено два административных штрафа. Нарушения угольная компания должна устранить до июля текущего года.