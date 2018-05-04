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06:26 (мск), источник: Губерния онлайн

Ловить рыбу в Хабаровском крае будут по «олимпийской системе»

Ученые и чиновники разработали промысловую стратегию — 2018.

Более 80 тысяч тонн «красной» рыбы собираются добыть в Хабаровском крае в этом году. Летняя лососевая путина начнется 10 июня, осенняя — 27 августа. Местные власти уже утвердили стратегию предстоящего промысла, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Документ, в котором определены возможные принципы организации промысла, краевое правительство разработало вместе с ТИНРО-Центром. Окончательное решение останется за региональной комиссией по анадромным видам рыб.

Согласно стратегии, промысловики могут выловить более 83 тысяч тонн лосося. По расчетам в Северо-Охотоморской подзоне выловят около четырех тысяч тонн горбуши, 13 563 тонны кеты, 244 тонны нерки, 1 075 тонн кижуча.

При этом в Охотском районе и Сахалинском заливе предлагается использовать соревновательный принцип промысла — так называемую «олимпийскую систему». В районах с небольшими запасами лососевых — Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском — за предприятиями могут закрепить объемы вылова, исчисляемые в процентах.

Что касается подзоны «Приморье», к северу от Золотого мыса, то там специалисты рекомендуют добыть более 8,5 тысяч тонн горбуши и 150 тонн кеты. Горбушу планируют ловить по той же «олимпийской системе». Также есть предложение ввести два пропускных дня в неделю на участке от мыса Датта до мыса Красный Партизан.

«По реке Амур и Амурскому лиману, где в крае добываются основные объемы лососей, прогноз составляет 55,6 тысячи. Здесь планируется использовать жесткое распределение объемов рекомендованного вылова по подрайонам. В северной части лимана и в Николаевском районе планируется выловить 80% горбуши, 85% летней кеты и 55% осенней кеты. В бассейне Амура в Ульчском районе промысловики смогут добыть 20% горбуши от общего объема, 15% летней кеты и 35% осенней кеты. Оставшиеся 10% осенней кеты распределят предприятия, рыбачащие в пределах Комсомольского, Амурского, Нанайского и Хабаровского районов», — сказал глава комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов края Кирилл Фирсов.

Планируется ввести проходные дни два-три раза в неделю, когда рыбалка запрещена. Установить пропускные периоды могут одновременно во всех районах или со смещением на одни сутки при продвижении от устья вверх по течению.

Согласно прогнозу, осенняя путина завершится 15 октября.

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