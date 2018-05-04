Ловить рыбу в Хабаровском крае будут по «олимпийской системе»

Более 80 тысяч тонн «красной» рыбы собираются добыть в Хабаровском крае в этом году. Летняя лососевая путина начнется 10 июня, осенняя — 27 августа. Местные власти уже утвердили стратегию предстоящего промысла, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Документ, в котором определены возможные принципы организации промысла, краевое правительство разработало вместе с ТИНРО-Центром. Окончательное решение останется за региональной комиссией по анадромным видам рыб.

Согласно стратегии, промысловики могут выловить более 83 тысяч тонн лосося. По расчетам в Северо-Охотоморской подзоне выловят около четырех тысяч тонн горбуши, 13 563 тонны кеты, 244 тонны нерки, 1 075 тонн кижуча.

При этом в Охотском районе и Сахалинском заливе предлагается использовать соревновательный принцип промысла — так называемую «олимпийскую систему». В районах с небольшими запасами лососевых — Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском — за предприятиями могут закрепить объемы вылова, исчисляемые в процентах.

Что касается подзоны «Приморье», к северу от Золотого мыса, то там специалисты рекомендуют добыть более 8,5 тысяч тонн горбуши и 150 тонн кеты. Горбушу планируют ловить по той же «олимпийской системе». Также есть предложение ввести два пропускных дня в неделю на участке от мыса Датта до мыса Красный Партизан.

«По реке Амур и Амурскому лиману, где в крае добываются основные объемы лососей, прогноз составляет 55,6 тысячи. Здесь планируется использовать жесткое распределение объемов рекомендованного вылова по подрайонам. В северной части лимана и в Николаевском районе планируется выловить 80% горбуши, 85% летней кеты и 55% осенней кеты. В бассейне Амура в Ульчском районе промысловики смогут добыть 20% горбуши от общего объема, 15% летней кеты и 35% осенней кеты. Оставшиеся 10% осенней кеты распределят предприятия, рыбачащие в пределах Комсомольского, Амурского, Нанайского и Хабаровского районов», — сказал глава комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов края Кирилл Фирсов.

Планируется ввести проходные дни два-три раза в неделю, когда рыбалка запрещена. Установить пропускные периоды могут одновременно во всех районах или со смещением на одни сутки при продвижении от устья вверх по течению.