«Фармсинтез» намерен начать строительство завода в Усолье-Сибирском
Общий объем инвестиций в строительство составит 10 млрд рублей.
Общий объем инвестиций в строительство составит 10 млрд рублей.
Строительство завода по производству активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных средств в городе
Общий объем инвестиций составит 10 млрд рублей, общается создание не менее двух тысяч рабочих мест.
Для реализации проекта в июле 2017 года заключен договор аренды на земельный участок площадью 130 га. В сентябре 2017 года в
Напомним, компания производит более 50% противотуберкулёзных препаратов для России, около 25% — для лечения