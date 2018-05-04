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07:51 (мск), источник: АиФ Иркутск

«Фармсинтез» намерен начать строительство завода в Усолье-Сибирском

Общий объем инвестиций в строительство составит 10 млрд рублей.

Источник: Reuters

Строительство завода по производству активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных средств в городе Усолье-Сибирское планируют начать в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Общий объем инвестиций составит 10 млрд рублей, общается создание не менее двух тысяч рабочих мест.

Для реализации проекта в июле 2017 года заключен договор аренды на земельный участок площадью 130 га. В сентябре 2017 года в Усолье-Сибирском зарегистрировано предприятие ООО «Фармасинтез-Хеми». В настоящее время разрабатывается проектная документация на строительство завода и объектов инфраструктуры.

Напомним, компания производит более 50% противотуберкулёзных препаратов для России, около 25% — для лечения ВИЧ-инфекции. В перспективе компании производство лекарств против онкологических заболеваний.

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