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07:59 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Главный следователь Новосибирской области заработал 3,2 млн рублей

Глава СУ СКР по НСО Андрей Лелеко отчитался о доходах за минувший год, ему также принадлежат доли в трех квартирах.

Главный следователь Новосибирской области заработал 3,2 млн рублей, об этом свидетельствуют данные деклараций о доходах на сайте СУ СКР по НСО.

Глава управления Андрей Лелеко в минувшем году заработал 3,28 млн рублей. Ему принадлежат два земельных участка площадью 672 и 367 квадратных метров, доля в трех квартирах, а также автомобиль Nissan X-Trail.

Супруга главы новосибирского управления СКР за прошлый год заработала более миллиона рублей. Из заместителей Лелеко больше всех заработал Юрий Чистоходов, он отчитался о доходе в три миллиона рублей. Ему принадлежат дом, земельный участок, две квартиры. Супруга Чистоходова заработала 2,25 миллиона. Автомобиля у семьи нет, но есть гараж.

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