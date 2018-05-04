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17:12 (мск), источник: ИА Татар-информ

Из «Бегишево» стартовали рейсы в Анталью

(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). Из аэропорта «Бегишево» стартовал первый в этом сезоне рейс в Анталью.

На борту Airbus A321 на отдых отправилось 215 туристов, сообщает пресс-служба аэропорта.

Всего в весенне-летнем расписании из «Бегишево» в Анталью будет выполняться 10 рейсов в неделю.

В дни чемпионата мира по футболу будут осуществляться дополнительные рейсы, переведенные в аэропорт для разгрузки соседних городов, принимающих матчи.

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