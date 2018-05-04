Из «Бегишево» стартовали рейсы в Анталью
(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). Из аэропорта «Бегишево» стартовал первый в этом сезоне рейс в Анталью.
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(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). Из аэропорта «Бегишево» стартовал первый в этом сезоне рейс в Анталью.
На борту Airbus A321 на отдых отправилось 215 туристов, сообщает
Всего в
В дни чемпионата мира по футболу будут осуществляться дополнительные рейсы, переведенные в аэропорт для разгрузки соседних городов, принимающих матчи.