Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская, Безрукова, Кожевникова на закрытии ММКФ 2018
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Дана Борисова воссоединилась с 10-летней дочерью
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Наталья Водянова в красных шортах сыграла в футбол
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Анастасия Стоцкая показала годовалую дочь
Поклонники заподозрили Кристину Асмус в беременности
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
СМИ: на Западе сказали о возможной "вендетте русских олигархов"
Киев решил вернуть миллионы живущих в РФ украинцев
Кейт Уинслет осудила голливудских актрис за откровенные платья
«Плетки не хватает»: Наталья Подольская примерила дерзкий образ
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
10 городов России, сумевших себя подать
Фоторепортажи
15Сделать деньги
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
10:52 (мск), источник: АиФ Волгоград

Молодые семьи получат 123 млн рублей на жилье в Волгоградской области

305 молодых волгоградских семей получат в 2018 году в общей сложности 123,6 миллиона рублей в качестве субсидий на покупку или строительство жилья.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной Думе, деньги будут направлены из региональной казны 40 городским округам, муниципальным районам, городским и сельским поселениям, которые в свою очередь выплатят средства молодым парам. 48,7 миллиона выделяемых рублей поступят к ним от федеральных властей. Муниципалитеты должны будут софинансировать эти расходы.

Отметим, что за последние четыре года выплаты получили 1 360 молодых пар. В программе могут принимать участие семьи с детьми, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. Однако родители должны находиться в возрасте до 35 лет. Они также должны иметь регистрацию в Волгоградской области, и как минимум один из них — российское гражданство. Кроме того, семья обязана подтвердить свою платёжеспособность. Субсидию семья имеет право потратить на приобретение готового жилья, строительство индивидуального дома, пай в ЖСК, а также использовать ее как первоначальный взнос за ипотеку, погашение основного долга и процентов.

Все новости региона
«Их сжигали живьём». Какая судьба ждет отловленных собак
Спор РФ и Украины вокруг самолетов «Ан» вышел на новый уровень
В чем Карл Маркс оказался прав
Формы жизни. Как выглядят обитатели других планет
Создатель «Новичка»: названная ОЗХО доза убила бы весь Солсбери
Как американцы собирались жить после завоевания Советским Союзом
Во Вьетнаме россиянку осудили пожизненно за ввоз кокаина
Смелый медвежонок на прогулке в тайге покоряет соцсети
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Российские хоккеисты матчем с французами стартуют на ЧМ в Дании В составе российской сборной, которую возглавил Илья Воробьев, выступят 11 олимпийских чемпионов
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова Маленькая наследница певца Вероника впервые появилась на телевидении
Недвижимость
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Эксперты рассказали, за сколько можно накопить на ипотеку
Из нового терминала «Шереметьево» отправили первый рейс
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь