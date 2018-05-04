Молодые семьи получат 123 млн рублей на жилье в Волгоградской области

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной Думе, деньги будут направлены из региональной казны 40 городским округам, муниципальным районам, городским и сельским поселениям, которые в свою очередь выплатят средства молодым парам. 48,7 миллиона выделяемых рублей поступят к ним от федеральных властей. Муниципалитеты должны будут софинансировать эти расходы.

Отметим, что за последние четыре года выплаты получили 1 360 молодых пар. В программе могут принимать участие семьи с детьми, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. Однако родители должны находиться в возрасте до 35 лет. Они также должны иметь регистрацию в Волгоградской области, и как минимум один из них — российское гражданство. Кроме того, семья обязана подтвердить свою платёжеспособность. Субсидию семья имеет право потратить на приобретение готового жилья, строительство индивидуального дома, пай в ЖСК, а также использовать ее как первоначальный взнос за ипотеку, погашение основного долга и процентов.