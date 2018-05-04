Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская, Безрукова, Кожевникова на закрытии ММКФ 2018
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Светлана Иванова стала мамой во второй раз
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
«Плетки не хватает»: Наталья Подольская примерила дерзкий образ
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Анастасия Стоцкая показала годовалую дочь
Поклонники заподозрили Кристину Асмус в беременности
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
СМИ: на Западе сказали о возможной "вендетте русских олигархов"
Киев решил вернуть миллионы живущих в РФ украинцев
Агутин сравнил Успенскую с Элизабет Тейлор
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками
Филиппинка приняла раковую опухоль за укус комара и лишилась руки
Мясо назвали причиной преждевременной смерти
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Самые удивительные небоскребы планеты
Фоторепортажи
15Сделать деньги
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
11:01 (мск), источник: NewsKo

Определены подрядчики по достройке двух домов в ЖК «Любимов»

АО «Корпорация развития Пермского края» подвела итоги второго конкурса по определению подрядчиков на выполнение работ по достройке двух домов квартала № 6 (ул. И. Дощеникова д. 7, ул. Строителей д.8) жилого комплекса «Любимов» в Березниках.

Ими стали ООО «ЭЛРЕМ сервис» (г. Тольятти), ООО «Электротехпром-ЭМУ» (г. Пермь), ООО «Энерготехнологии» (г. Чайковский) и ООО «Лифт-Сервис» (г. Пермь).

Читайте также
Стоимость подряда на строительство третьей очереди микрорайона «Любимов» выросла на 80 млн руб

Напомним, размещение закупок на достройку объектов проходило поэтапно. Итоги закупки на первые четыре лота были подведены в апреле. Победителями были выбраны ООО «ЭнергоТехнологии» и ООО «АЛЕКС» (г. Воронеж). Таким образом, объём основных строительных работ в домах, которые изначально должна была возводить строительная компания «Камская долина», передан новым подрядчикам. Подрядные организации на оставшийся объём работ будут определены в ближайшее время.

По утверждённому графику все строительные работы на объектах планируется завершить в 3 квартале 2018 года. В двух 18-этажных домах смогут проживать порядка 750 семей.

Ранее глава Прикамья Максим Решетников отмечал, что «за 2017 год удалось “раскачать” стройку: работы идут, введена в строй водонапорная станция, одна из лучших в крае, ведётся строительство домов второй очереди и ФОКа».

В конце апреля АО «Корпорация развития Пермского края» подвела итоги двух других конкурсов по определению подрядчиков на строительство пяти домов второй очереди ЖК «Любимов». По утверждённому графику строительство этих домов должно завершиться в 3 квартале 2019 года. В пять домов общей площадью 41,5 тыс. кв. м получат возможность переехать порядка 850 семей.

Сейчас на правобережье Березников продолжается заселение 10 многоквартирных домов, в новые квартиры переехали более 1,1 тыс. семей. Подрядчики продолжают достройку двух домов первой очереди и возведение восьми домов второй очереди ЖК «Любимов». Предполагается, что к 2020 году в ЖК «Любимов» будут построены дома на 5,5 тыс. новых квартир, куда переедут более 10 тыс. человек.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края

Все новости региона
Решительный момент
Спор РФ и Украины вокруг самолетов «Ан» вышел на новый уровень
В чем Карл Маркс оказался прав
Формы жизни. Как выглядят обитатели других планет
Создатель «Новичка»: названная ОЗХО доза убила бы весь Солсбери
Как американцы собирались жить после завоевания Советским Союзом
Во Вьетнаме россиянку осудили пожизненно за ввоз кокаина
Смелый медвежонок на прогулке в тайге покоряет соцсети
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Российские хоккеисты матчем с французами стартуют на ЧМ в Дании В составе российской сборной, которую возглавил Илья Воробьев, выступят 11 олимпийских чемпионов
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова Маленькая наследница певца Вероника впервые появилась на телевидении
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь