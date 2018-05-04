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11:04 (мск), источник: Sputnik

С начала года в Узбекистане стало на 3,8% действующих предприятий

В первом квартале 2018 года рост ВВП по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 5,1%

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Количество действующих в Узбекистане предприятий и организаций с начала года увеличилось на 10,9 тысячи или на 3,8%, что указывает на улучшение деловой активности в экономике, сообщается в обзоре денежно-кредитной политики в I квартале 2018 года, опубликованном на сайте Центробанка.

По данным регулятора, макроэкономическая ситуация в I квартале 2018 года складывалась в условиях повышения деловой и инвестиционной активности, а также роста объемов производства в реальном секторе экономики. Формированию положительных тенденций в эуономике способствовало сохранение макроэкономической стабильности и продолжение реализации государственных программ развития и преобразований.

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«Динамика основных макроэкономических показателей свидетельствует, что действующие денежно-кредитные условия в целом не оказывают сдерживающее воздействие на экономическое развитие», — говорится в обзоре.

В первом квартале 2018 года рост ВВП по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 5,1%, объем совокупных инвестиций в экономику увеличился на 29,4%, промышленное производство — на 11,8%.

Количество действующих предприятий и организаций с начала года увеличилось на 10,9 тысячили на 3,8%.

Внешнеторговый оборот составил 7,9 млрд долларов с положительным сальдо в размере 249,4 млн долларов, что наряду с положительной динамикой других статьей счета текущих операций способствовала сохранению внешней сбалансированности экономики и устойчивости обменного курса.

Возможный сезонный дефицит отдельных видов потребительских товаров и снизить риски резких всплесков цен на них позволят сгладить пересмотр и оптимизация внешнеторгового регулирования в отношении потребительских товаров повышенного спроса.

Отмечается, что потенциальные риски усиления инфляционного давления в экономике в ближайшей перспективе сохраняются со стороны как внутренних, так и внешних факторов.

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