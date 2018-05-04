«Красное Сормово» передало петербургскому заказчику танкер-химовоз
Это уже четвертое судно проекта RST27M из пяти для компании «БФ Танкер».
Это уже четвертое судно проекта RST27M из пяти для компании «БФ Танкер».
Нижегородский завод «Красное Сормово» передал петербургской компании «БФ Танкер» четвертый
Этот танкер был спущен на воду в декабре 2017 года. С тех пор он прошел швартовные испытания, на нем были завершены отделочные работы.
Контракт между петербургской компанией и нижегородским заводом подразумевает строительство пяти таких танкеров. Последний из них — «Балт Флот 20» — спустили на воду в феврале 2018 года. Он уже прошёл швартовные и ходовые испытания и будет передан заказчику в самое ближайшее время.
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