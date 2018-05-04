Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Погибнут многие": Трамп и Нетаньяху объявил о начале III мировой
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Бэби-бум: 7 звездных младенцев-2018
Россиянка о жизни в Таиланде: молодые тут массово умирают от рака
Тина Канделаки сильно похудела
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Въезд в Россию запрещен: Мацейчука задержали в «Домодедово»
Зачем Назарбаеву военная база США на Каспии
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Как России тягаться с Канадой и США?
10 самых ожидаемых матчей группового этапа ЧМ-2018
Наталья Водянова в красных шортах сыграла в футбол
Худоба 16-летней дочери Любови Толкалиной напугала поклонников
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
10 городов России, сумевших себя подать
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
14:13 (мск), источник: Комсомольская правда

«Красное Сормово» передало петербургскому заказчику танкер-химовоз

Это уже четвертое судно проекта RST27M из пяти для компании «БФ Танкер».

Нижегородский завод «Красное Сормово» передал петербургской компании «БФ Танкер» четвертый танкер-химовоз проекта RST27M. Как сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации, судно получило название «Балт Флот 19».

Этот танкер был спущен на воду в декабре 2017 года. С тех пор он прошел швартовные испытания, на нем были завершены отделочные работы.

Контракт между петербургской компанией и нижегородским заводом подразумевает строительство пяти таких танкеров. Последний из них — «Балт Флот 20» — спустили на воду в феврале 2018 года. Он уже прошёл швартовные и ходовые испытания и будет передан заказчику в самое ближайшее время.

Такие танкеры-химовозы предназначены для перевозки нефтепродуктов и пищевых масел, а также вредных химических веществ. «Балт Флот 19», как и остальные судна по этому контракту, будет приписан к морскому порту «Большой порт Санкт-Петербург».

Все новости региона
 Рабочее досье: Столяр
США больше не будут финансировать сирийские «Белые каски»
Яд «Новичок» поставят под надзор из-за «дела Скрипалей»
Что потеряет Россия от запрета на пролет иностранных самолетов
На Гавайях проснулся мощный вулкан (видео)
Бразилец 22 года живет в песчаном замке на пляже (видео)
Эксперты назвали возможных кандидатов на пост премьер-министра
Спор РФ и Украины вокруг самолетов «Ан» вышел на новый уровень
Жить как Рокфеллеры: имущество клана миллиардеров распродают
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Реванш для Кошечкина: Россия начнет с Франции Команда Ильи Воробьева выйдет на лед не в полном составе, очевидно, рассчитывая по ходу турнира пополниться игроками из НХЛ
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Эксперты рассказали, за сколько можно накопить на ипотеку
Из нового терминала «Шереметьево» отправили первый рейс
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь