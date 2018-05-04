«Красное Сормово» передало петербургскому заказчику танкер-химовоз

Нижегородский завод «Красное Сормово» передал петербургской компании «БФ Танкер» четвертый танкер-химовоз проекта RST27M. Как сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации, судно получило название «Балт Флот 19».

Этот танкер был спущен на воду в декабре 2017 года. С тех пор он прошел швартовные испытания, на нем были завершены отделочные работы.

Контракт между петербургской компанией и нижегородским заводом подразумевает строительство пяти таких танкеров. Последний из них — «Балт Флот 20» — спустили на воду в феврале 2018 года. Он уже прошёл швартовные и ходовые испытания и будет передан заказчику в самое ближайшее время.