Семь голландских компаний оказались под следствием из-за нарушения санкций против России

Источник: РИА "Новости"

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU — Прокуратура Нидерландов объявила о расследовании в отношении семи голландских компаний, которые подозреваются в нарушении санкций Евросоюза, введенных против России, сообщают в пятницу западные СМИ.

«Проводится расследование относительно предполагаемого отношения семи голландских фирм к строительству моста, соединяющего Россию и Крым», — говорится в заявлении прокуратуры.

По версии следствия, голландские компании могли поставлять техническое оборудование для строительства Крымского моста, а также проводить техобслуживание ранее установленного оборудования.

«Предоставление товаров и услуг в нарушение европейских санкций нарушает установленные международные нормы», — отмечается в заявлении.

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По сообщениям голландских СМИ, среди фирм, в отношении которых ведется расследование, числятся компания Dematec Equipment и Biljard Hydrauliek.

Местные СМИ пишут, что в случае, если эти компании будут признаны виновными в нарушении санкций, то им как юридическим лицам могут грозить штрафы до 820 тысяч евро. Максимальное наказание физическим лицам включает штраф в размере 82 тысяч евро или лишение свободы сроком на шесть лет.

После присоединения Россией Крыма в 2014 году Евросоюз ввел санкции против России, которые затем неоднократно продлевал.