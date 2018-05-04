Семь голландских компаний оказались под следствием из-за нарушения санкций против России
Их подозревают в помощи России при строительстве Крымского моста.
Их подозревают в помощи России при строительстве Крымского моста.
Москва. 4 мая. INTERFAX.RU — Прокуратура Нидерландов объявила о расследовании в отношении семи голландских компаний, которые подозреваются в нарушении санкций Евросоюза, введенных против России, сообщают в пятницу западные СМИ.
«Проводится расследование относительно предполагаемого отношения семи голландских фирм к строительству моста, соединяющего Россию и Крым», — говорится в заявлении прокуратуры.
«Предоставление товаров и услуг в нарушение европейских санкций нарушает установленные международные нормы», — отмечается в заявлении.
По сообщениям голландских СМИ, среди фирм, в отношении которых ведется расследование, числятся компания Dematec Equipment и Biljard Hydrauliek.
Местные СМИ пишут, что в случае, если эти компании будут признаны виновными в нарушении санкций, то им как юридическим лицам могут грозить штрафы до 820 тысяч евро. Максимальное наказание физическим лицам включает штраф в размере 82 тысяч евро или лишение свободы сроком на шесть лет.
После присоединения Россией Крыма в 2014 году Евросоюз ввел санкции против России, которые затем неоднократно продлевал.