В Беларуси в течение шести лет будет проведена кадастровая оценка объектов недвижимого имущества

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«В течение шести лет будет проведена кадастровая оценка объектов недвижимого имущества — с момента вступления в силу нормативно-правового акта, который уже прошел согласование. Возможные сроки — с 2019 по 2025 год», — сказал Дмитрий Ритвинский.

Он отметил, что для проведения этой работы требуются годы для сбора или восполнения недостающих характеристик в отношении объектов недвижимости. В едином государственном регистре недвижимости содержится более 80% объектов.

«Нужно собрать информацию по остальным объектам, ввести в базу данных, актуализировать информацию по существующим. До этого предстоит разработать программный продукт, в который будет вводиться информация, после можно будет приступить к оценке», — добавил замгендиректора.

Результаты кадастровой оценки объектов недвижимости можно использовать более чем по 10 направлениям, в том числе в банковской сфере, страховании. Ее появление создаст предпосылки к переходу на налогообложение недвижимости от ее рыночной стоимости.

Пилотный проект по массовому формированию и кадастровой оценке недвижимости проводился ранее на территории Кобрина, Кобринского района и Советского района Минска. Дмитрий Ритвинский рассказал, что тогда специалисты смогли убедиться в многовековой истории кадастра в Беларуси: в музее в Кобринском районе есть книга 1563 года под издательством Дмитрия Сапеги. В ней говорится о проведении похожих работ по сбору, массовому формированию, дальнейшей оценке всего имущества, которое находилось на этих территориях. В Беларуси на протяжении 21 года существует система кадастровой оценки земель и земельных участков. «Накоплен колоссальный опыт для осуществления кадастровой оценки объектов недвижимого имущества», — добавил он.