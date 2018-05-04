Многочисленные нарушения при выдаче земель выявили в акиматах — Ермек Карентаев

Источник: Kazinform

«Нарушения установленных законом сроков при предоставлении земельных участков выявлены во всех акиматах, по которым проведены проверки. Все это является следствием бюрократизма и волокиты, вызывает необоснованное возмущение со стороны населения и предпринимателей, приводит к многочисленным жалобам на действия должностных лиц акиматов. И способствует возникновению коррупции и коррупционных правонарушений», — сказал председатель Комитета Е. Карентаев на заседании Совета по защите прав предпринимателей НПП «Атамекен» по вопросу о противодействию коррупции в сфере земельных отношений.

Он уточнил, что проверками были охвачены 23 828 решений местных исполнительных органов, из которых более 2 тысяч приняты с нарушением норм и требований земельного законодательства, 358 подлежат отмене либо внесению изменений. По итогам проверок в отношении должностных лиц возбуждено 499 административных производств, и вынесено 68 постановлений о привлечении к административной ответственности, наложении штрафов на должностных лиц на сумму более 9 миллионов тенге. Внесено более 90 предписаний об устранении нарушений, причин и условий, им способствующих, в том числе об отмене незаконно принятых решений местных исполнительных органов.

Е. Карентаев напомнил, что областные земельные инспекции с 2014 года переданы в ведение областных акиматов и, соответственно, у Комитета нет возможности влиять на их работу. А предприятие, ведущее Государственный земельный кадастр — РГП «Научно-производственный центр земельного кадастра», передано с 2016 года в Госкорпорацию «Правительство для граждан» и относится к Министерству юстиции. Затем глава Комитета рассказал о результатах проведенной проверки местных исполнительных органов.