Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Бэби-бум: 7 звездных младенцев-2018
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Дудь и Собчак высмеяли интервью Машкова
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Кремль прокомментировал «массовое бегство» россиян в США
Кипр попросил Москву о помощи
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Доходились: россиян не пустили на ЧМ из-за Чегина
Клуб НХЛ «Вашингтон» подписал контракт с российским вратарем
Тина Канделаки сильно похудела
Кэмпбелл, Дженнер и другие звезды посетили вечеринку в Нью-Йорке
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
6 способов сэкономить на коммунальных платежах
Россияне нашли альтернативу зарубежью
Фоторепортажи
17Time 100
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
18:41 (мск), источник: Kazinform

Многочисленные нарушения при выдаче земель выявили в акиматах — Ермек Карентаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Комитет по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК озвучил итоги проверки деятельности местных исполнительных органов в сфере земельных отношений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Нарушения установленных законом сроков при предоставлении земельных участков выявлены во всех акиматах, по которым проведены проверки. Все это является следствием бюрократизма и волокиты, вызывает необоснованное возмущение со стороны населения и предпринимателей, приводит к многочисленным жалобам на действия должностных лиц акиматов. И способствует возникновению коррупции и коррупционных правонарушений», — сказал председатель Комитета Е. Карентаев на заседании Совета по защите прав предпринимателей НПП «Атамекен» по вопросу о противодействию коррупции в сфере земельных отношений.

Читайте также
Акишев рассказал, что делать для участия в Программе «7−20−25»

Он уточнил, что проверками были охвачены 23 828 решений местных исполнительных органов, из которых более 2 тысяч приняты с нарушением норм и требований земельного законодательства, 358 подлежат отмене либо внесению изменений. По итогам проверок в отношении должностных лиц возбуждено 499 административных производств, и вынесено 68 постановлений о привлечении к административной ответственности, наложении штрафов на должностных лиц на сумму более 9 миллионов тенге. Внесено более 90 предписаний об устранении нарушений, причин и условий, им способствующих, в том числе об отмене незаконно принятых решений местных исполнительных органов.

Е. Карентаев напомнил, что областные земельные инспекции с 2014 года переданы в ведение областных акиматов и, соответственно, у Комитета нет возможности влиять на их работу. А предприятие, ведущее Государственный земельный кадастр — РГП «Научно-производственный центр земельного кадастра», передано с 2016 года в Госкорпорацию «Правительство для граждан» и относится к Министерству юстиции. Затем глава Комитета рассказал о результатах проведенной проверки местных исполнительных органов.

По его словам, Комитет также проводит работу по совершенствованию земельного законодательства и нормативно-правовых актов в области регулирования земельных отношений. Разработаны и находятся на подписи у Главы государства поправки в законодательство по вопросам регулирования земельных отношений. Законопроект направлен на установление прозрачных механизмов предоставления земель, в том числе сельскохозяйственного назначения, регулирование их использования, а также усиление контроля за использованием земель.

Все новости региона
 Суд Вьетнама приговорил россиянку Марию Дапирка к пожизненному сроку
16-летний подросток утонул в Атырау
Нидерланды накажут свои компании за строительство моста в Крым
Математик показал стрелку, которая указывает только направо
Россия обыгрывает Францию после второго периода матча ЧМ
Литва начала называть Грузию по-новому
«Союзмультфильм» показал вторую серию «Простоквашино»
Жириновский объяснил размер зарплаты депутатов
Писатель Сергей Сакин найден мертвым
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Доходились: россиян не пустили на ЧМ из-за Чегина Пятеро российских атлетов лишены права участвовать в чемпионате мира по спортивной ходьбе, который пройдет в Китае 5-6 мая
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Эксперты рассказали, сколько нужно копить на ипотеку
В Шереметьево открыли новый терминал
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь