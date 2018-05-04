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18:42 (мск), источник: Kazinform

О долгах в преддверии отпусков напомнили налоговики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Департамент государственных доходов по городу Астана в преддверии сезона отпусков напоминает о необходимости погашения налоговой задолженности, чтобы избежать недоразумений с выездом за пределы Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Законодательством предусмотрено, что судебный исполнитель вправе наложить арест на имущество или ограничить выезд гражданина Казахстана за границу при наличии задолженности.

Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности можно получить на официальном интернет-ресурсе КГД МФ РК или на портале электронного правительства Egov.kz в разделе «Налоги и финансы» — «Просмотр и оплата налоговой задолженности».

Кроме того, для удобства граждан в международном аэропорту Нурсултана Назарбаева установлены терминалы, в которых можно проверить по ИИН информацию о наличии задолженности по налогам и при необходимости оплатить их.

«Дополнительно сообщаем, что каждый казахстанец может проверить себя в списке должников, временно ограниченных на выезд из Республики Казахстан, на официальном интернет-ресурсе Министерства юстиции Республики Казахстан», — отметили в департаменте.

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