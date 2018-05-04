О долгах в преддверии отпусков напомнили налоговики

Источник: Kazinform

Законодательством предусмотрено, что судебный исполнитель вправе наложить арест на имущество или ограничить выезд гражданина Казахстана за границу при наличии задолженности.

Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности можно получить на официальном интернет-ресурсе КГД МФ РК или на портале электронного правительства Egov.kz в разделе «Налоги и финансы» — «Просмотр и оплата налоговой задолженности».

Кроме того, для удобства граждан в международном аэропорту Нурсултана Назарбаева установлены терминалы, в которых можно проверить по ИИН информацию о наличии задолженности по налогам и при необходимости оплатить их.